川普卸任前夕下令「取消入境限制」　拜登政府秒打臉：絕不解禁

▲在川普取消入境限制的不久後，拜登團隊隨即表示「不會解禁」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統川普即將於20日卸任，卻在18日再度簽署一項終止海外入境限制的行政命令，包含來自歐洲大部分地區與巴西的大多數旅客，都將在26日起獲得解禁。然而，就在此命令公布不久之後，拜登團隊發言人隨即發文表示，因疫情仍然嚴重，拜登政府並不打算取消旅客入境禁令。

根據《紐約時報》、路透社報導，川普於18日簽署一項美國疾病控制與預防中心（CDC）上周提交的行政命令，自26日起，幾乎所有國際旅客只要檢附呈陰性反應，或是已康復的新冠篩檢報告，就可以入境美國，其中包含巴西、英國、愛爾蘭與歐盟26個允許跨境的申根地區公民，屆時都將獲解禁。

然而，消息公布後，拜登團隊發言人帕斯基（Jen Psaki）隨即在推特上寫道，隨著疫情惡化與更多的變種病毒在各地出現，現在並不是取消國際旅行限制的時機，「根據我方醫療團隊的建議，政府不打算在1月26日取消這些限制。」

帕斯基補充，事實上，拜登政府還計畫將加強國際旅行的公衛措施，以利緩解疫情。報導指出，一旦拜登就職上任，就擁有重新實施這些限制的法律權力。部分官員認為，多數國家仍不受限於此入境禁令，意味著這些限制其實意義不大，但也有官員認為不該取消。

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