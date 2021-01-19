少女遭繼祖父「3年硬上82次」！熟睡還遭生父侵犯　崩潰離家出走

▲小妍從國小三年級起，接續遭父親、繼祖父伸爪侵犯共83次。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名17歲少女小妍（化名）自2001年、其國小三年級起，接續遭父親猥褻1次，繼祖父性侵、性侵未遂共82次，直到她2019年離家出走，經友人協助報警，才終於揭發家人狼行。對此，台南地院日前審理後，依法判小妍父親8月刑期，繼祖父判7年10月，可上訴。

判決指出，小妍2008年至2014年6月間與父親同住，並於2014年7月起開始與繼祖父同住。孰料，小妍父親於2011年2月2日晚間，趁小妍正在睡覺、無法抗拒之際，悄悄走進房間內，伸手進小妍內褲裡，撫摸私處、臀部、大腿猥褻得逞，而小妍當下聽聞房內有腳步聲後其實已驚醒，惟因恐懼並沒出聲，隨後慘遭父親侵犯。

此外，誇張的是，小妍繼祖父在小妍與他同住期間，明知小妍在經濟、物質上僅能倚靠他，卻利用權勢對小妍性交，分別於2016年3月至2019年6月間，即小妍就讀國中二年級至高中一年級時，以兩週至少一次的頻率，於房間、住處外的農田，性侵小妍81次，另在2019年6月27日晚間企圖再硬上小妍一次，最後因小妍不斷抗拒而作罷。事後，小妍因長期不堪受辱，決定離家出走，並向友人求助，報警處理後，全案因此曝光。

▲小妍離家出走、報警，才終於揭發整起事件。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

對此，小妍父親、繼祖父於偵查、審理期間皆坦承不諱，法官勘驗相關事證後，確認2人犯行。

台南地院審酌，小妍父親因與女兒達成和解，獲得對方原諒，除依成年人對兒童犯乘機猥褻罪，將小妍父親判刑8月，另宣告緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，於判決確定1年內參加法治課程教育3場次，且禁止對小妍實施家庭暴力行為。

至於小妍繼祖父，因仍未與小妍達成和解，獲得小妍諒解，台南地院審酌後，依成年人故意對少年犯對受照護之人利用權勢性交罪，共81罪，各處1年2月刑期，另依成年人故意對少年犯對受照護之人利用權勢性交未遂罪，判刑10月，小妍繼祖父應執行7年10月，全案仍可上訴。

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