色男硬上女友13歲女兒…噁喊：讓妳懷孕！完事逼她封口

▲阿宗性侵女友的13歲女兒，還稱要讓對方懷孕。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／桃園報導

男子阿宗（化名）2018年9月中秋節連假，見女友的13歲女兒小君（化名）坐在床上看電視時，強行硬上，過程中不斷喊著「要讓你懷孕」，「老婆」等語，完事後還要求小君封口。對此，桃園地院審理後，依法將阿宗判刑3年8月，可上訴。

判決指出，阿宗與小君母親交往約3、4年，論及婚嫁，小君稱他為「阿伯」，知道小君領有身心障礙手冊；2018年中秋連假時，他邀女友、小君一同到其住家烤肉。孰料，事發當晚，阿宗見小君坐在床上看電視時，竟大起色心，走進房間內，先是伸手撫摸小君私密處，接著強行性侵小君得逞。直到小君與母親友人聊天時，提到進過阿宗房間，經母親友人進一步詢問，驚覺事態不妙，通知小君母親報警，全案因此曝光。

小君提到，過程中阿宗不斷喊「老婆」、「要讓你懷孕」、「我喜歡你」等語，結束後還不准她跟母親說這起事件。輔導紀錄上也記載，小君曾指出，對於報案經過相當害怕，除了怕母親生氣，也擔心因此會破壞母親與阿宗的關係。

阿宗否認犯行，辯稱是小君強拉他的手去摸胸部，並沒有性侵小君。阿宗辯護人則稱，阿宗僅知悉小君為國中生，且阿宗本身患有輕度智能障礙，應符合減刑要件。

法官調查，阿宗自小便就讀普通班，與人對談正常，無任何就醫紀錄，再加上小君說詞，認定阿宗辯詞為卸責之詞，另審酌阿宗雖以60萬元與小君家屬達成和解，但至今仍未向小君道歉，難認其態度良好，最終依對於未滿十四歲之女子為性交罪，判阿宗3年8月刑期，全案仍可上訴。

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