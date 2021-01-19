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北極冷空氣再見！台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

記者崔子柔／綜合報導

中央氣象局指出，今（19）日起會慢慢回溫至周四，每天回升1、2度，氣象專家彭啟明昨日也預測，1月底至2月初前不會有更強的寒流等級來襲，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，北極冷空氣暫時離開我們，台灣將迎接「相對不寒冷時期」。

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲跨年至今台灣已受3波寒流影響。（圖／記者屠惠剛攝）

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，太陽出來後升溫，桃園以北、宜花東高溫17至20度，新竹以南21至23度，僅東半部有局部短暫雨，白天會較為舒適。

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氣象專家彭啟明昨日在臉書發文指出，今日起將回溫至周四、周五，週末則將受另一波東北風南下影響，氣溫略降直到下周再回暖，「目前預測未來一兩周到二月初，但尚未有更強寒流等級的冷空氣報到，大家可以暫時不用太過擔心。」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲彭啟明發文。（圖／翻攝自臉書）

彭啟明也說，近期這幾波寒流確實在這30年來看是偏冷的事件，但以長期來說，以前更冷的事件更多，雖然在單月或冬季的平均溫還是正常偏暖，但單一的事件仍會對生活造成不便，提醒年長或中壯年者注意健康保暖。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨也發文指出，1月上旬東亞國家常受到來自北極的冷空氣侵襲，「不過慶幸的是，北極冷空氣快要（暫時）離開我們了！」，台灣將迎來「相對不寒冷」的時期，至少持續到1月結束為止，「正所謂物極必反啊」。

▼台灣颱風論壇粉專發文。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

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