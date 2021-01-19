部桃7天5醫護染疫！台大前醫師列1要點：若出現匡列外確診就不妙了

▲衛福部立桃園醫院爆發醫護院內感染。（圖／記者林振民攝）

記者蔡玟君／綜合報導

衛福部立桃園醫院（以下簡稱部桃）爆發醫護院內群聚感染，目前已累計5名醫護染疫。知名部落客、前台大醫院感染科醫師林氏璧就在日本自助旅遊中毒者臉書專頁表示，若接下來出現原本匡列對象以外的人，或是在另一個病房出現案例，那狀況真的不妙，也認為部桃第一輪人員隔離14天後應該要再採檢。

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▲中央流行疫情指揮中心首次開設前進指揮所。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧認為，部桃7天5醫護院內群聚感染事件與當初案34例林口確診患者相比，這次相對是較能控制下來。如果接下來仍產生相關案例，只要侷限於原本匡列的這些人之中，頂多到他們的家人，那也還能掌握，並不會過於擔心。



但他認為，如果接下來出現原本匡列對象以外的人，或是在另一個病房出現案例，那狀況真的不妙了，此院內群聚可能繼續擴大，甚至要擔心散到社區，從而造成社區感染。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也承認疫情比過往還要迅速。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧認為，目前部桃第一輪人員隔離14天後應該要再採檢，也表示其實到現在都還不是很確定之前敦睦艦的女朋友們，去年林口一案等這些接觸者是不是一採陰性就結束，中間有沒有追蹤，在隔離14天後有沒有再採檢過？「台灣早期著重有症狀才採檢，這些其實理論上都存在無症狀感染者的漏洞。」

他也表示，14+7後面的7天是自主健康管理時間，小心起見你應該不樂見有些無症狀感染者在自主健康管理期間回到醫院上班，除了點名需要留意的地方，他也表示仍有一定信心會度過難關。