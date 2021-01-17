今晚9°C再冷一波！下周改換「潮濕雨神」報到　降雨熱區出爐

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！今晚到明晨是這波強烈大陸冷氣團最冷時間，西半部、東北部低溫下探9-12度，明白天起轉乾，周二、三減弱，北部高溫可逐漸回到20度以上。不過，南方雲系周四起北移，周五水氣最多，全台降雨機率提升，其中，東半部有降雨，西半部有短暫雨。

▲南方雲系周四起北移，周五水氣最多，全台降雨機率提升，其中，東半部有降雨，西半部有短暫雨。。（圖／記者李毓康攝）

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氣象預報員官欣平表示，今晚到明清晨是強烈大陸冷氣團最冷時間點，西半部到東北部低溫9-12度，東南部約13-14度。由於今晚起水氣減少，明天轉乾，清晨輻射冷卻影響，竹苗可能會有8-9度低溫，沿海空曠會再低1-2度。

▲一周溫度趨勢圖及雨區。（圖／中央氣象局）

強烈大陸冷氣團周二白天起減弱，周二、三天氣回溫，北部可逐漸回到20度以上，中南部回到23-25度；降雨部分，僅東半部、北部山區局部短暫雨，大部分地區為多雲到晴，是本周內相對好天氣的時候。

▲周五是南方雲系影響最明顯時間，全台降雨機率高，除了東半部有降雨外，西半部也有短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

周四起南方雲系北移，東部、東南部會有短暫雨出現，越晚越有感。周五是這波水氣最多、影響最明顯時間，全台降雨機率高，除了東半部有降雨外，西半部也有短暫雨。

周六天氣從南方雲系影響逐漸轉變為東北季風南下，氣象局表示，受到冷空氣影響，北台灣白天高溫低於20度，夜間清晨低溫約15-16度。屆時北部山區有局部短暫雨，但下周日中南部轉乾，恢復多雲到晴天氣。

▲下周南方雲系帶來水氣，將為全台灣帶來雨水。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，下周二冷氣團減弱之後，換南方暖溼勢力開始登場。周三至周五南海至菲律賓東東方有低壓系統發展，水氣將順著高空氣流飄到台灣上空，為全台灣帶來雨水。

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