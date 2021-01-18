大學生限定！高鐵「開學5折列車」1/21起開搶　10班次時間出爐

▲高鐵加碼提供大學生開學返校5折優惠列車，1/21起逐日開放購票。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為滿足大學生返校需求，高鐵特於2月18日（四）至2月22日（一）期間，除原適用5折、75折或88折之大學生優惠車次外，每日再加碼提供南下、北上各一班。共10班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月21日（四）凌晨零時起依售票規定，逐日開放購票。

為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

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▲大學生限定！高鐵「開學5折列車」南下、北上發車時刻。（圖／高鐵提供）

高鐵表示，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，請參考優惠網頁。

配合秋冬防疫專案，旅客自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須戴口罩，乘車時亦須全程戴口罩並配合量測體溫。

高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客戴口罩情形，發現未依規定戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。

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