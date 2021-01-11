凌晨開搶高鐵春節車票！網哭「狂塞25分鐘」　50萬張票半小時賣光

▲高鐵春節搶票，凌晨湧入大量訂位人潮。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵2021春節連假疏運車票今（11）日凌晨零時開賣，由於瞬間湧入大量人潮訂位，不少網友第一時間哀號「進不去...」、「進不去，網頁跟app都是」，也有網友稱「訂了快25分鐘才訂好」。高鐵表示，開放訂位後的38分鐘後共有50萬餘張車票完成訂位，隨後大量訂位狀況逐漸紓解，系統一切正常。

每年春節車票都是遊子返鄉一大戰場，今年不少網友第一時間哀號「進不去...」、「網頁和app都不給訂票.....」、「系統忙碌一直要人重新輸入」、「訂了快25分鐘才訂好」、「爛透了訂到最後一刻跳error」，但也有網友指出，「十分鐘搶到，晚安」、「APP順！比去年好太多」。

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▲高鐵表示，今年春節車票因大量人潮有出現壅塞情形，但並無當機情況。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵表示，今年春節車票開放訂位後25分鐘內即有38萬餘張車票完成訂位，相當於去年春節疏運預售票開賣後一小時的訂位量；開放訂位38分鐘後共有50萬餘張車票完成訂位，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，系統運作一切正常。

高鐵說，為因應春節疏運旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，並機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。凌晨開放訂位後，也派專人隨時監測售票狀況，今年系統運作正常，因大量人潮有出現壅塞情形，但並無當機情況。

▲今年春節車票開放訂位後25分鐘內即有38萬餘張車票完成訂位，相當於去年春節疏運預售票開賣後一小時的訂位量。（圖／記者李毓康攝）

今年春節訂票同時提供旅客以網路訂位、超商購票、手機訂票、電話語音訂位4管道服務，總計最多可容納2萬2千人同時上線，各訂票管道的容量係依據訂位主機效能及各通路特性進行調配，確保最佳訂位效率。

高鐵表示，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功之旅客，系統均能確保完成服務，而針對開賣後對號座立即被訂購一空之熱門時段、車次，票務系統亦均即時提供說明資訊。

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