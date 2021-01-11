　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

凌晨開搶高鐵春節車票！網哭「狂塞25分鐘」　50萬張票半小時賣光

▲▼高鐵春節搶票。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵春節搶票，凌晨湧入大量訂位人潮。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵2021春節連假疏運車票今（11）日凌晨零時開賣，由於瞬間湧入大量人潮訂位，不少網友第一時間哀號「進不去...」、「進不去，網頁跟app都是」，也有網友稱「訂了快25分鐘才訂好」。高鐵表示，開放訂位後的38分鐘後共有50萬餘張車票完成訂位，隨後大量訂位狀況逐漸紓解，系統一切正常。

每年春節車票都是遊子返鄉一大戰場，今年不少網友第一時間哀號「進不去...」、「網頁和app都不給訂票.....」、「系統忙碌一直要人重新輸入」、「訂了快25分鐘才訂好」、「爛透了訂到最後一刻跳error」，但也有網友指出，「十分鐘搶到，晚安」、「APP順！比去年好太多」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵春節搶票。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵表示，今年春節車票因大量人潮有出現壅塞情形，但並無當機情況。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵表示，今年春節車票開放訂位後25分鐘內即有38萬餘張車票完成訂位，相當於去年春節疏運預售票開賣後一小時的訂位量；開放訂位38分鐘後共有50萬餘張車票完成訂位，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，系統運作一切正常。

高鐵說，為因應春節疏運旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，並機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。凌晨開放訂位後，也派專人隨時監測售票狀況，今年系統運作正常，因大量人潮有出現壅塞情形，但並無當機情況。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲今年春節車票開放訂位後25分鐘內即有38萬餘張車票完成訂位，相當於去年春節疏運預售票開賣後一小時的訂位量。（圖／記者李毓康攝）

今年春節訂票同時提供旅客以網路訂位、超商購票、手機訂票、電話語音訂位4管道服務，總計最多可容納2萬2千人同時上線，各訂票管道的容量係依據訂位主機效能及各通路特性進行調配，確保最佳訂位效率。

高鐵表示，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功之旅客，系統均能確保完成服務，而針對開賣後對號座立即被訂購一空之熱門時段、車次，票務系統亦均即時提供說明資訊。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
只聽過一聲「媽媽」！她離婚逃命17年　見22歲兒慘死躺棺材痛
快訊／再增6例確診　指揮中心下午2點記者會說明
名醫赴貴婦家聚餐「雕花水果」滿桌！網驚：貧窮限制了想像
「股市2大炒手」揮刀對戰！進場被拒　狂砍4人濺血
高速撞擊影片曝光　男北上訪友翻車「拋飛破頭」慘死路旁

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車、重機今禁入合歡山公路　3高山路段「限掛雪鏈通行」

買超商微波食品！加熱「要站立」他驚呆　網全笑噴：中文不太好

凌晨開搶高鐵春節車票！網哭「狂塞25分鐘」　50萬張票半小時賣光

女大生環島21天「擦反光鏡」！遇車禍堅持繼續　催淚全紀錄網看哭

上捷運「驚覺搭反」！急下車毛爆：還是松江南京　橘線另1站也有過

同事討厭小黃瓜狂嫌別人晚餐臭　她霸氣回嗆「8字」秒閉嘴

快訊／再增6例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

名醫赴貴婦家聚餐「雕花水果」滿漢全席上桌！網驚：貧窮限制了想像

影／太平山一早細雨中夾雜冰霰　「追雪部隊」車潮回堵1公里

學測地理考題「台灣單元」占4成　命題重生活情境題、跨領域

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

機車、重機今禁入合歡山公路　3高山路段「限掛雪鏈通行」

買超商微波食品！加熱「要站立」他驚呆　網全笑噴：中文不太好

凌晨開搶高鐵春節車票！網哭「狂塞25分鐘」　50萬張票半小時賣光

女大生環島21天「擦反光鏡」！遇車禍堅持繼續　催淚全紀錄網看哭

上捷運「驚覺搭反」！急下車毛爆：還是松江南京　橘線另1站也有過

同事討厭小黃瓜狂嫌別人晚餐臭　她霸氣回嗆「8字」秒閉嘴

快訊／再增6例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

名醫赴貴婦家聚餐「雕花水果」滿漢全席上桌！網驚：貧窮限制了想像

影／太平山一早細雨中夾雜冰霰　「追雪部隊」車潮回堵1公里

學測地理考題「台灣單元」占4成　命題重生活情境題、跨領域

小孩跌坐屁股卻膝蓋疼痛　小心兒童股骨頭骨骺滑脫症上身

機車、重機今禁入合歡山公路　3高山路段「限掛雪鏈通行」

芝加哥隨機槍擊4死3傷！中國博士生遭近距離爆頭　槍手自拍影片曝

吳釗燮：新護照已周知各國航空公司　在世界通行不會有問題

「最美麗的歐巴桑」頂10度低溫開工　陳美鳳不畏冷風...開高衩秀雪白大腿

熬17年升任領隊　浦韋青：責任更重的開始

商總第11屆改選結果出爐　台壽保副董事長許舒博當選理事長

快訊／盛唐開毒中藥害鉛中毒！消基會提「團體訴訟」怒求償12.7億

氣洋基續約不積極　雷瑪西烏要經紀人加速其他29隊談約

吳釗燮：台美關係已是全球合作夥伴　接下來會不斷提升

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

生活熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

外送員羞辱店家　嗆店員：不知之前新聞嗎

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

英返台111人　隔離14天能出關了

快訊／合歡山又下雪了　「武嶺亭狂風暴雪樓梯快不見」

寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷　「2波最凍時間」曝探5度

8℃凍夜！他洗一半變冰水：2桶瓦斯都沒了　救急方法曝

員工嗆外送員「閉嘴」...餐廳說話了

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌宣布「高鐵延伸屏東」　打造科學園區

蘇貞昌宣布「高鐵延伸屏東」　打造科學園區

行政院長蘇貞昌10日南下視察屏東高鐵特定區（位於六塊厝），他致詞時表示，今天到屏東「端出大菜」，宣布高鐵南延屏東，並打造屏東科學園區。未來，台北到屏東車程從原本124分鐘縮短為104分鐘，整整減少20分鐘。

高鐵「春節車票」凌晨開搶

高鐵「春節車票」凌晨開搶

高鐵圓滿專案　住飯店最低免費

高鐵圓滿專案　住飯店最低免費

新春出門玩　毛孩乘車規範報你知

新春出門玩　毛孩乘車規範報你知

高鐵春節加開441班車　1/11開賣

高鐵春節加開441班車　1/11開賣

關鍵字：

高鐵高鐵車票高鐵春節車票

讀者迴響

熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」！

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

阿兵哥無套征戰！見「流黃綠起司」崩潰　醫看噴射畫面：中了

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面