春節交通懶人包！搭大眾運輸免費or半價　各大「優惠措施」一次看

▲北花線客運春節推出四人同行一人免費優惠。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假將至，交通部針對各項大眾運輸規劃疏運計畫，並提供相關優惠措施，如90條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、46條台灣好行路線持電子票證享半價、北花線來回400元且指定日期4人同行1人免費、持國道客運購票證明租車享優惠等。

春節期間實施多項大眾運輸優惠，如90條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、46條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

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另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠，如北花線來回票400元，以及在指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠。

▲高鐵春節提供加班車。（圖／記者李毓康攝）



雙鐵、航空、海運均規劃加班車與加班機，高鐵加開441班次列車（南下236班、北上205班），總計10天提供1,820班次列車，並規劃於2月15日及16日北上深夜列車，延後30分鐘收班、2月16日及17日北上首班車提前10分鐘發車（5︰40左營發車）。

台鐵全線加開各級列車總計263列次及加掛車箱838輛，並加開臺北─花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車及提供花東地區大專生票價優惠。

▲台鐵春節加班車已陸續開賣。（圖／記者屠惠剛攝）

航空加班機部分，自2月6日至2月17日，共計12天國內航線正班機及第一、二波加班機預計提供3,366架次、284,506個座位。截至1月8日止，部分尖峰時段訂位率已逾9成。交通部已請航空公司援例視離島鄉親需求規劃增開第三波加班機。

海運加班航次部分，自2月9日起至2月17日止共9天，規劃1,031航次，提供總運能225,302人次，目前富岡-綠島及富岡-蘭嶼航線已開放訂位，其餘航線預計將於1月15日後陸續開放訂位。