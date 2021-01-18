新冠篩檢比大陸貴19倍！　陳時中自豪曝原因：我們比較準啊

記者趙于婷／台北報導

北部某醫院院內群聚感染擴大，目前已累計5例醫護確診，除了院內感染爭議，也有台商抱怨採檢費用過高，甚至有人去比較，台灣採檢費用比大陸湖北醫院高出19倍。對此，陳時中直言「因為我們比較準。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今公布新增1例護理師染疫（案863），為案838等人的同醫院護理師，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於昨（17）日再次採檢並於今日確診。指揮中心也宣布前進該醫院設立「前進指揮所」，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，專家小組召集人張上淳也前往醫院協助管控。

除了院內感染爭議不斷之外，有不少台商抱怨台灣新冠肺炎篩檢費用過高，台灣採檢一次要新台幣7000元，但是大陸湖北醫院採檢費用，換算台幣只要344元，台灣足足高了逾19倍，希望指揮中心研議調降費用。

對此，陳時中直言「因為我們比較準。」他進一步提到，自費採檢費用沒有做討論，等到這一波穩定再去討論，大陸他們可以送一整批去都沒有驗，就有整批結果出來？在篩檢方面，很多細節都各有不同，我們可以檢討費用，但這樣相比沒有意義。」

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