花蓮市精華區民宅失火！三樓整層燒毀　男子60％燒燙傷送醫

▲消防隊獲報趕到現場佈水線灌救，並升起雲梯車進行周界防護。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市精華商圈附近一幢3層樓建築17日清晨發生火警，火舌自3樓陽台竄出，同時冒出大量濃煙，消防隊趕到現場灌救，火勢約半小時後撲滅。3樓的52歲謝姓屋主自行逃出，全身60％二、三度燒燙傷但意識清楚，被送往醫院急救，另1名女性住戶被救出後未送醫，交由市公所協助安置。

▲謝姓屋主全身60％二、三度燒燙傷被送往醫院急救。

消防隊獲報趕到現場佈水線灌救，並升起雲梯車進行周界防護，經過近30分鐘搶救，順利於8時許撲滅火勢，起火原因尚待火調科調查釐清。

▲▼3樓整層全部燒損，燃燒面積約20坪。

消防局表示，由於該起火戶未安裝住宅用火災警報器，未能及時發現火災致使火勢擴大，錯失盡早逃生的黃金時間，造成患者全身60%燒燙傷；住宅用火災警報器的保命鐵三角為及早發現、及早反應、及早逃生的功能，若偵測到異常煙霧，立即發出尖銳聲響示警，有助民眾及時察覺火災發生並提早避難，減少人命傷亡情形。





花蓮縣消防局救災救護第一大隊長朱哲民表示，3樓整層全部燒損，燃燒面積約20坪，財損約10萬元。

消防局局長林文瑞呼籲民眾家中房內都要裝設住宅用火災警報器，火災發生時才能盡早發現盡早逃生，將人命傷亡及財產損失降到最低。

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