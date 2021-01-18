SARS封院醫師快崩潰！李秉穎「反封院」籲：接觸確診者醫護居檢

▲疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎至《周玉蔻嗆新聞》說明案情。（圖／翻攝自Youtube／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）。

記者謝承恩／台北報導

北部某醫院醫護院內感染，已累計4名確診案例，為控制院內感染，除篩檢及居家隔離之外，更有人提供封院方式遏止感染擴大。台大醫師李秉穎表示，「我完全不支持封院，這樣的作法完全沒有人性。」他直指SARS當年沒有做好適當措施，反而增加更多感染病例造成恐慌，「我有學生是在裡面跟我講電話是精神崩潰，非常的畏懼。」

陸續傳出院內感染的個案，使「封院」的呼聲漸高。台大醫師兼疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎，18日於《周玉蔻嗆新聞》專訪節目受訪時指出，「如果去看個病，就被關在裡面，這樣做很不合理，原本健康的人也會暴露在染疫的風險，讓原本待在醫院的人可以好好居家隔離14天，這種作法不是更人性？」



李秉穎說明，如果沒辦法阻止病例擴散，那就展時停止醫療作業，目前是先從單一病房區塊開始，「如果直接將醫院關掉，這些病人要怎麼處置？」他回憶當年SARS爆發時，封院沒有做好預防接觸感染的措施，又增加更多感染病例，造成恐慌，「我有學生是被困在裡面，他跟我講電話是面臨精神崩潰，非常的畏懼。」

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另外，在醫護人員染疫後採取封院的態度，不只會讓感染擴散，對第一線人員也不盡人情，「這些醫護人員都是被派去照顧新冠肺炎患者，都是已知道這件事情很危險，還是願意在前線照顧病人，他們也會擔心會把病毒傳染給家人。2003年有很多醫院家屬都是跟家人分居。」他認為，只要醫護人員能夠做好居檢14天都勝過封院。

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