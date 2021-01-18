外籍女拒戴口罩！怒嗆「戴了會咳嗽」大鬧台鐵　列車長霸氣趕下車

記者曾筠淇／綜合報導

為降低國內社區傳播風險，自去年12月1日起，民眾進出八大類場所務必戴口罩。然而，一名網友日前搭乘台鐵時，卻見外籍女子竟以「戴口罩會咳嗽」為由拒戴口罩，且當他提醒對方時，還遭中指伺候。直到後來列車長緊急做危機處理，在列車快抵達竹南前請求支援，才終於讓外籍女子下車。

這名網友在「爆料公社」上發文表示，「外國的疫情嚴重，不是沒有道理的！」他日前從台鐵的板橋站上車，搭到中壢時，坐他身後的外籍女子竟忽然大吼大叫，大罵「FXXk you」。原PO起身查看後得知，原來是坐在外籍女子旁的台灣女生想提醒對方上車要戴口罩，但因為不好意思直說，便找列車長幫忙，怎料此舉就遭髒話伺候。

外籍女子當下解釋，因為她「戴口罩會咳嗽，所以才不戴！」原PO聽了傻眼，直言這樣根本不對，一定要戴口罩才行，怎料卻被對方怒比中指。

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▲外籍女子搭乘台鐵卻不願戴口罩。（圖／翻攝自爆料公社官網）

由於場面有些混亂，因此列車長決定先請情緒激動的外籍女子坐進哺乳室內。然而，這番好意卻遭拒絕，外籍女子先是以「原PO太兇不敢走過去」為由表達不願，接著又以哺乳室是「密閉空間」為由堅決不進去。

而後，警察上車了解情況，當原PO娓娓道來時，外籍女子竟又開始咆哮；所幸列車長趕緊通報車號、地點，請求支援「我這邊拒載」，外籍女子才總算在竹南站下車。

原PO事後表示，「真的不要把台灣人當作是塑膠的，疫情當下，在台灣就給我好好的做好該做的！」此外，他也補充道，當然不是所有外國人都不守規矩，不過真的很希望每個人都能好好守護這好不容易的一點自由，戴上口罩，保護自己也保護他人。