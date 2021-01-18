中風婦寒夜下床跌倒狂呼救！冷血看護躲被窩爽睡　害顱內出血亡

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名胡姓中風婦人（74歲），12日凌晨1時許起床想上廁所，卻不慎滑倒在地，頭部直接撞擊床架，胡婦隨後呼叫外籍女看護，但看護竟無動於衷，躲在被窩睡覺，胡婦在地上掙扎將近半小時，看護才將老婦扶起，也未通知家屬，隔日胡婦顱內出血送醫，搶救多日後宣告不治；檢警以過失致死罪嫌，以1萬元交保。

▲胡婦因半夜想上廁所，不慎從床上滑下撞到頭，呼叫看護多次卻無動於衷，隔日竟昏迷送醫，搶救多日後宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

胡婦兒子表示，自己媽媽因為中風，特別請來印尼籍看護來照顧母親；怎料到平常母親早上6、7點就會起床，事發當天卻不見母親起床，看護還表示阿嬤因昨晚徹夜未眠，所以比較晚起；直到早上9點多，家屬驚覺有異，才入內發現胡婦臉色蒼白、意識不清。送醫後，醫師表示顱內出血嚴重，應該是外力造成。

▲胡婦因頭部受撞擊，隔日昏迷送醫搶救，還是因傷重宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

隨後家屬調閱監視器發現，胡婦半夜起床想上廁所，卻不慎滑倒在地面呆坐許久，之後因重心不穩後腦撞到床沿，胡婦多次呼喚看護卻無動於衷，當天寒流來襲，胡婦向看護反映，卻只遞給胡婦衣服，還對她說「妳不是中風而已，為什麼起不來啊」，便繼續躲在被窩睡覺。胡婦在地面掙扎30幾分鐘無力爬起，爬到房門邊疑似要向家人求救，看護見狀才把胡婦帶到廁所，之後扶回床上。

家屬向警方控訴，當時胡婦已受傷，看護卻一直無動於衷，冷血的過程全被錄下。面對家屬詢問只推說不知情，警方詢問時，仍推託其詞，讓家屬很不滿，認為她未善盡看護責任。經苗栗檢警相驗後，認為外籍女看護涉及過失致死罪嫌，以1萬元交保，並限制住居、出境。

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