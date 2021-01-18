影／硬切車道被叭「雞排砸騎士」　警曝台南火爆哥觸犯那些法

記者林悅／台南報導

有網友PO文指出，1名機車騎士行經南區夏林路時，遇小客車從路旁硬左切要進入車道，騎士認為對方應禮讓直行車拒絕讓道，小客車駕駛人卻仍硬切，騎士不滿猛按喇叭，結果該車駕駛人竟下車嗆聲，並拿著雞排丟砸機車騎士，台南市警六分局指出，尚未接獲報案，請檢舉人提供完整蒐證影片，警方會依法究辦。

▲自小客車駕駛人不滿機車騎士按喇叭，竟嗆聲並下車朝機車騎士丟砸雞排，過程全都被錄， 並PO上網路社群。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

據了解，網友在臉書社團「爆料公社」PO出這段影片，引發網友熱烈討論，影片中小客車從路旁要往車道左切，機車騎士直行不願禮讓對方，因而繼續直行，但小客車卻加速硬是要切入機車前方車道，騎士不滿按喇叭示警，出聲說：「沒看到車喔！」，未料小客車駕駛人反嗆「三小啦！」，隨即在路中間下車，並用雞排怒砸機車騎士，騎士雖表示自己有行車記錄器表示在錄影，駕駛不甩反嗆「錄啊！」，隨即上車離去。此一影片 PO出，引起網友熱議。

台南市警六分局金華所長賴杰賢表示，目前尚未接獲相關報案或檢舉，警方建議檢舉人能提供完整蒐證影像給警方查處，觀看PO文影片，該名駕駛人涉及刑法妨害自由、公然侮辱罪嫌及道路交通管理處罰條例等，警方會受理依法調查偵辦。

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