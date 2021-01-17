伊朗試射飛彈失敗！飛越1600公里墜毀印度洋爆炸...差點炸沉商船

▲伊朗革命衛隊發佈照片，稱16日潮印度洋試射長程飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近日伊朗局勢緊張，先前傳出扣押南韓油輪，而這次又傳出昨（16）試射至少2枚長程飛彈至印度洋，其中1枚飛彈更是在距離某艘商船32公里處外爆炸，距離美軍佈署的尼米茲號（USS Nimitz）航母打擊群也僅185公里，爆炸時碎片瞬間飛散，不過因距離較遠，因此未觸動航空母艦警報系統。

根據美媒《福斯新聞》獨家報導，美國某官員向該媒體透露此項消息，不過基於軍事機密敏感，因此未透露該艘商船具體情報。而伊朗伊斯蘭革命衛隊也聲稱，當地時間16日上午確實向印度洋試射長程飛彈，該飛彈飛行1600多公里後墜陸印度洋，然而卻未透露試射是否成功。

另一名美國官員表示，其實美軍早已預料到伊朗近期會試射飛彈，不過暫時無法得知航母戰鬥群中的飛彈巡弋艦雷達系統，是否能偵測到飛彈靠近。

美國與伊朗之間的關係向來緊張，尤其在美國現任總統川普2018年宣布退出伊朗核協議、加大制裁德黑蘭後更是急轉直下，2020年1月初伊朗革命衛隊特種部隊「聖城軍」（QudsForce）總指揮官蘇雷曼尼（QassemSoleimani）遭到美軍派遣無人機發動襲擊並刺殺成功，雙方敵對關係來到頂點，在川普卸任前，伊朗開始經常試探性試射飛彈、舉行軍演。

據悉，近期伊朗在聲明中告知，有意計畫將福爾多（Fordow）地下核設施的濃縮鈾純度提升至20%，引來英國、德國、法國外交部長聯合發表聲明，敦促其停止計畫。

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