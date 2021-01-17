「荊軻刺秦王」發生地在這　陝西發現秦政務大殿遺址

▲6號高台建築遺址被認為具備秦國政務大殿的條件。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸考古專家近日於陝西秦咸陽城遺址內發現大量宮殿官署區遺址，面積約500萬平方公尺。其中，荊軻刺秦王的發生地，便是在咸陽城遺址東部的政務大殿。此外，考古人員由一條東西斷續分布長達9公里的水系遺存，結合周邊考古資料，判斷東部水域就是史料記載的蘭池。

▲荊軻刺秦王是成語「圖窮匕見」的由來。（圖／翻攝百度百科）

荊軻刺秦王事件發生在西元前227年，荊軻受燕太子丹指派，攜燕督亢地圖和將軍樊於期首級，前往秦國刺殺秦王嬴政。荊軻在政務大殿上，獻燕督亢地圖時，藏在地圖內圖有毒藥的匕首露了出來，慌亂之下發起行動，最後刺秦王不中，事敗被殺，這也是成語「圖窮匕見」的由來。

▲考古學家在秦咸陽城遺址挖掘出地磚。（圖／CFP）

秦咸陽城遺址位於陝西省關中平原腹地，距今西安市主城區約18公里。考古學家近日在秦咸陽城遺址內發現大量宮殿官署區遺址，面積約500萬平方公尺，遺址東部的6號高台建築，復原面積約1000平方公尺，具備秦國政務大殿的條件，研判屬於秦咸陽城遺址宮區核心位置所在。

此外，考古人員還對遺址最東部堆積進行勘探和試掘，發現一條東西斷續分布長達9公里的水系遺存，結合周邊考古資料，考古人員判斷東部水域就是史料記載的蘭池，另一場刺殺行動，便是在此地展開。

《史記》上記載，秦始皇三十一年的某日晚間，秦始皇嬴政穿著便服夜遊蘭池宮，遇到幾名刺客行刺，秦始皇在束手無策之際，因貼身的四名武士奮力與刺客搏鬥，才得以脫險。