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考古隊挖到「千根象牙」！挖一半現場起變化　專家驚喊：快埋起來

▲▼猛瑪象,猛獁象,象牙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲象牙示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

象牙是一種眾所周知的貴重材料，在古代經常被用來製作各種奢侈品，雖然現代已經不允許再買賣象牙，但考古團隊仍時常在古代遺址中發現象牙製品。曾有考古隊在四川金沙遺址發現地下埋有上千根象牙，開挖到一半，專家卻發現出了狀況，立刻下令「立刻埋掉，趕緊撤！」

四川金沙地底下有大規模的古代文物，且藝術價值極高，曾經有一支施工隊修建馬路時，意外挖出白骨和石器，讓工人們相當吃驚，急忙通知有關部門，找來專家前來勘查。

經過考察，原來當地屬於商周時代的古遺址，現名為金沙遺址，考古隊又陸續挖出金器、石器、玉器和陶瓷，文物多達上千件，甚至包括一件「太陽神鳥金箔片」，總價值難以估計。

隨著開挖持續進行，考古隊又發現一個大土坑，驚人的是坑中目測至少有多達1000根象牙，其中最大的甚至長達185公分，相當罕見。雖然不清楚為何遺址中會出現如此多巨量的象牙，但顯而易見，這批象牙相當貴重，對考古界而言也是一筆不小的收穫。

不過，就再挖掘過程中，考古專家發現出土的象牙出現奇怪現象，顏色竟然慢慢地改變，因此大坑才挖了一半，專家就急忙喊道，「立刻埋掉，快撤離。」工人們雖然一頭霧水，但也只能遵照指示又把象牙埋了回去。

原來，這些象牙原本被長時間埋在地底下，沒有接觸到空氣，因此表面變化相當緩慢，但一經開挖接觸空氣後，就很有可能因為氧化而腐爛，情況很難控制，專家擔心或破壞文物，因此不敢繼續開挖。畢竟考古工作者與盜墓賊不同，首要任務仍是保存文物不受傷害，因此寧願不開挖，也要保護難得的文化資產。

如今，這處位於四川成都的金沙遺址，已經於2007年在原址上建成金沙遺址博物館，面積超過5平方公里，文物所處年代約為公元前1250年至前650年，與三星堆遺址文物有相似性，已經被列為中國第六批全國重點文物保護單位。

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