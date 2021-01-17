北部某醫院4醫護確診　李艷秋批指揮中心：別真以為自己是神

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃巈禾／台北報導

北部某醫院已累計4名醫護確診。對此，資深媒體人李艷秋提出4點砲轟中央流行疫情指揮中心，包括訊息不透明、拿社區感染開玩笑、公布足跡雙重標準，以及台灣現在還沒有疫苗，「指揮中心不要在官威和內宣外宣的頌聲中，真的以爲自己是神了！」

國內12日新增2例新冠肺炎本土確診案例，為案838和案839，分別為桃園某醫院照顧新冠重症個案的30多歲男醫師，以及照顧一般病患的女友護理師。中央流行疫情指揮中心16日晚間10點公布新增1名本土病例，為同院護理師同事案852，被838傳染，指揮中心認定從院內感然成為醫院群聚。

指揮中心緊急匡列54名醫護人員居家隔離，並針對265名醫院人員二採，17日再度發現同院的1名醫師案856確診，工作時與案838接觸。該院已累計4人確診。但指揮官陳時中表示，目前仍不考慮封院。

對於院內感染擴大，李艷秋17日在臉書提出4點質疑，一、還在「北部」某醫院？訊息公開透明很難嗎？二、明知一採陰有可能二採陽，醫護都依然正常上班上課購物，是拿社區感染開玩笑嗎？三、公布足跡可以不要雙重標準嗎？綠的可，藍的不可，荒唐！四、説好的疫苗呢？印度都開始接種了，台灣的疫苗在哪裡？

李艷秋認為，資訊透明，就沒有謠言滋生的空間，越是遮遮掩掩，越容易引發社會對政府是否有弊的疑慮，台灣防疫有成績，民眾配合是最大原因，指揮中心不要在官威和內宣外宣的頌聲中，真的以爲自己是神了。