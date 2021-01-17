台中四貼爸嗆「撞我啊！」　火爆貨車下一秒狠心輾壓1家4口

記者趙蔡州／綜合報導

台中市太平區16日下午發生一起嚴重行車衝突，33歲鄭姓男子駕駛貨車行經中山路四段時，疑似為了停車與一名載著一家四口的葉姓騎士發生糾紛，過程中葉男疑似向他挑釁「你撞我啊」，氣得他立刻踩油門直接猛衝機車，完全不顧葉男一家人的生命安全，警方趕到將他帶回派出所並依殺人未遂罪嫌偵辦。

事件發生於16日下午5時30分左右，鄭男駕駛小貨車沿中山路四段往太平方向前進，行經中山路139巷口時準備停靠路邊，碰上前方正在等紅燈的「四貼騎士」葉男，他就緊貼對方的機車示警，希望葉男能讓出空間，不料此舉葉男不滿，雙方就在街上爆發激烈口角。

▲鄭男疑似不滿葉男挑釁，暴走踩油門衝撞對方，導致葉男一家四口輕傷，波及另外3輛汽機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

衝突過程中，葉男疑似向他挑釁「你撞我啊」，導致他瞬間失去理智，不顧葉男機車上還有6歲、7歲孩子及妻子，怒踩油門直接撞了上去，第一次僅輕微碰觸，他倒車後又撞擊第2次，這一次造成葉妻與機車倒地，並且波及另外1輛汽、2輛機車，他見狀隨即想逃離現場，不過被附近民眾包圍阻止。

警方表示，他們獲報趕到現場時，鄭男情緒激動不肯配合，甚至還嗆聲「他先挑釁的，你壓我幹嘛」等，他們見狀只好強行壓制，將對方帶回派出所偵辦。警方調查，事件造成葉男右腳腳踝受傷送醫，其餘3人輕微擦挫傷沒有大礙，雙方檢測後均無酒駕情事，全案後續依殺人未遂罪嫌將鄭男送辦。