台中5寶爸鞠躬道謝！曝外界捐款數字　老婆會賣檳榔一起養家

記者鄧木卿／台中報導

台中市育有5個小孩的27歲江姓男子，去年平安夜因為6歲大女兒發燒沒錢看醫生，在網路po文求售嬰兒推車的消息後，歷經工作、搬家紛擾，新聞延燒近月，17日下午在台中行善團團長張茗富陪同下出面說明，江說，收到近4萬元善款，全支付房租，沒有亂花，張坦言，當初介入關心是心疼小孩，不是大人，希望外界不要再關注江家。

▲台中5寶爸（右）向外界鞠躬道謝，行善團長張茗富坦言，當初介入是心疼小孩，不是大人。（圖／記者鄧木卿攝）

江男去年平安夜po文急售嬰兒車的消息傳開後，近1個月以來，歷經背景起底、工作和搬家紛擾，讓外界有如看一齣連續劇，尤其早被外界看衰做什麼工作都不會超過3天，果然5天的夜班洗車場工作後就離職了，江在外界巨大壓力下，下午出面說明。

江說，16日凌晨下班時，頂著7度低溫騎車回家，覺得有點發燒，原本想沖沖熱水就好，但沒有改善，才叫老婆去買藥吃，他坦承昨晚在洗車場上班前1小時才打電話請假，對老闆很不好意思，後來在老闆諒解和兩份工作的負荷下，只好辭去洗車工作，專心做防水工程。

針對外界質疑他把善款拿去買名牌和哀鳳12一事，江說，事發以來大約收到4萬元捐款，他全支付房租，沒有亂花，手機是哀鳳8，身上衣服是別人送的，他甚至連零錢都存下來，已存了800多元。

他還說，前幾天收到在監服刑的母親來信，指她申請假釋獲准，1月27日會出獄，他很開心媽媽能夠假釋，日後母親可以代為照顧小孩，他和老婆就可外出工作，他上白天防水工作，老婆晚上去檳榔攤，全家人住在一起好好過生活，他會好好把小孩扶養長大，日後如果工作有成功，他一定回報社會。

張茗富坦承，當初會介入幫忙江家，是心疼小孩，不是要幫大人，如今江男已有穩定工作，社會局也已經列管高風險家庭，社會上還有很多比江家更需要被關懷的人，希望外界留點生活空間給江家。

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