「體內有鬼的穢物」閨蜜好心幫蒙眼　竟害桃園妹遭瘋狂性侵

▲閨蜜好心想幫改運，卻誤信神棍，害她被性侵...（示意圖／記者周宸亘攝）

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

桃園市一名女子去年8月諸事不順，在閨蜜介紹下，向自稱能通靈的26歲曾姓男子求助。曾男一看，斷言女子「被鬼纏身」、「體內有穢物」，必須作法化解，便相約在八德一間汽車旅館開壇。當天，曾男叮囑閨蜜遮住女子雙眼，隨後脫褲性侵得逞。事後，女子懷疑遭閨蜜設局，一併提告性侵。

根據檢警調查，女子小琳（化名）運勢不順，找孔姓閨蜜訴苦。閨蜜想起曾姓友人曾稱會作法、通靈，便介紹2人碰面。怎料曾男一看小琳長相甜美、氣質出眾，當場起了色心，竟說小琳是「被鬼纏身」，體內留有鬼的穢物，才會如此倒楣。

小琳、孔姓閨蜜信以為真，3人相約8月10日在八德一間汽車旅館作法。當天凌晨1點多，曾男請孔女協助以衣物遮蓋小琳雙眼，並在房內叮囑2人，無論發生什麼事，都不能發出聲音，也不能取下遮蓋的衣物，否則可能會有生命危險。

小琳緊張地點點頭，依要求乖乖躺在床上。曾男見2人上當，隨即脫下小琳褲子，當場性侵得逞。儀式結束後，小琳愈想愈不對勁，懷疑自己遭設局性侵，便到醫院驗傷，並對曾男、孔姓閨蜜提告性侵。

▲新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）

曾男到案後，眼見鐵證如山、2人指證歷歷，很快坦承犯行。

至於孔姓閨蜜部分，檢方認為，孔女雖向小琳道歉，但並非承認犯行，加上孔女事後曾多次傳訊質問曾男，曾男也傳訊道歉「對不起，讓妳受傷了、我良心不安壓力大到我真的想去死了」、「我對不起妳們」、「我讓妳們信任破滅了」顯見曾也把孔女當作被害人。

檢方認為，曾男趁女子遭遇挫折，利用其求助心理實施犯行，非出於自由意志之一般男歡女愛之性行為，因此依強制性交罪嫌提起公訴；而孔女犯嫌不足，予以不起訴處分。