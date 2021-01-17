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2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局17日上午在仁德區南紡世貿展覽中心，以「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」為主題，舉辦歡慶119擴大防火宣導活動，文賢國小舞獅隊以「祥獅獻瑞」進行開場，市長黃偉哲親臨主持，並感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器15000顆，用行動響應社會公益，並表揚績優消防、義消人員。

▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長並實現選前承諾，提供消防局外勤警消有第2套消防衣可進行替換使用，新配發的消防衣各項優化的性能，大大提升警消人員執行勤務時的安全性，進而保障市民的生命財產安全。

▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局119擴大防火宣導期間，適值春節、元宵節，氣候乾燥寒冷，民眾使用電器用火用電頻率較高，稍有不慎，易引起火災，為有效防止火災發生、加強民眾防火教育，灌輸民眾消防常識，故辦理擴大防火宣導嘉年華會活動。

▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場除頒獎予2020年度績優警義消人員外，並設有各式消防體驗：CPR學習操作、防災小常識、居家安全、防溺救援、即刻救援等關卡，並提供消防體驗及器材展示介紹，另由學童於現場繪畫著色寫生，搭配舞台表演及摸彩券抽獎品，並於舞台舉辦創意宣導互動遊戲，以多元、活潑、趣味性的宣導等方式展現，達寓教於樂。

▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，公共安全是需要全體市民一起打拼，才能建立一個安居的生活環境，今天特別表揚績優消防、義消人員外，也感謝開基玉皇宮為提倡社會公益，陸續在1995年至今捐贈救護車1輛及消防裝備器材、消防衣帽鞋32套、雙艙式消防車2輛、小型水箱消防車2輛，今年再捐贈住宅用火災警報器15000顆，累積捐贈住宅用火災警報器45000顆，捐贈總金額已逾2000萬元，幫助45000個弱勢家庭，提高其住家消防安全的拋磚引玉的善舉。

▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，另外為提升消防救災安全，也對消防局外勤勤務繁重分隊發放第2套消防衣可進行替換使用，這次採購消防衣的特色，耐火性能更好，可抗血液病毒滲透外，增加防護性與透氣性；另外在整體安全防護上，增加確保裝置，讓穿著消防衣的消防人員在面對高空作業或需要救援時更有保障。

▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦「2021牛年大手牽小手，防火平安向前走」119擴大防火宣導活動，市長黃偉哲親臨主持，感謝開基玉皇宮捐贈住宅用火災警報器，並表揚績優消防、義消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，在歲末寒冬之際，為了減少災害危害，並使市民學習如何自救救人，藉此活動提升市民防火、防災及避難逃生等基本應變能力，讓府城消防安全再升級，保障市民生命財產安全，平安過好年。

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