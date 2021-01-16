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社會 社會焦點 保障人權

廖訓誠新任嘉義縣警察局長　卸任廖宗山出任保三總隊長

▲嘉義縣警察局局長交接典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣警察局局長交接典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局16日舉辦卸、新任局長交接典禮，由縣長翁章梁主持，內政部警政署警政委員鄭明忠監交，各民意代表、地方人士等貴賓皆出席參與，場面簡單隆重。

▲嘉義縣警察局局長交接典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁出席嘉義縣警察局局長交接典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

典禮中翁章梁感謝廖宗山在嘉義縣服務期間，屢破多項重大刑事案件，也有同仁因偵破持有槍械彈藥並挾持人質案，獲內政部警政署核定破格陞職；除各項專案工作均能圓滿達成外，勤(業)務的評比獲優等以上名次不計其數，對於內政部警政署借重其長才，拔擢出任內政部警政署保安警察第三總隊總隊長，翁章梁給予相當肯定。

▲嘉義縣警察局局長交接典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣警察局局長交接典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

新任局長廖訓誠中央警察大學正科54期刑事警察學系畢業，中正大學犯罪防治研究所博士，歷任桃園縣政府警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局督察、隊長、大隊長、新北市政府警察局淡水分局分局長、刑事警察大隊大隊長、內政部警政署交通組副組長、秘書室主任、刑事警察局副局長等職務，職務歷練相當完整豐富且極富領導統御能力。

▲嘉義縣警察局局長交接典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

廖訓誠曾於民國78年至85年間任職於嘉義縣刑事警察隊，對嘉義縣特性及治安狀況熟稔，翁章梁期勉，廖訓誠就任後發揮刑事專長，推動嘉義縣治安維護工作，不論案件大小，即便是小竊案也要視為重要工作辦理。

內政部警政署鄭警政委員明忠也在致詞中表示，卸、新任局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富，更對於渠等能榮陞新職，表達誠摯的祝賀之意，並提醒各級幹部及同仁應落實報案紀律、依法行政、強力打擊街頭暴力犯罪，服勤也應確保執勤人員、當事人及案件安全。

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