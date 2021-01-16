遭丈夫持斧猛砍！人妻電梯口被「剁成肉醬」慘死　公婆出面喊冤

▲女子被丈夫持斧頭猛砍，全身血肉模糊，送醫後不治身亡。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

湖北省黃石市日前發生家暴慘案，闞姓女子遭到丈夫持斧頭砍殺，全身血肉模糊，倒臥電梯門口，送醫後傷重不治身亡，丈夫也被刑事拘留。沒想到，闞女的公婆竟然出面喊冤，聲稱「兒子才是受害者」，讓闞女的家屬氣炸了。

綜合陸媒報導，闞女8日與丈夫發生爭執，竟然遭到對方持斧頭砍殺，全身浴血，倒臥在電梯門口。警方、救護人員接獲報案，趕到現場處理，發現了血肉模糊、奄奄一息的闞女，趕緊將人送往醫院救治。

闞女的丈夫余男8日下午前往派出所投案，聲稱因為離婚財產分割的事情，與妻子發生糾紛，進而動手行兇，目前已被警方刑事拘留。

遺憾的是，闞女重傷垂危，雖然緊急被送到醫院救治，3天後仍傷重不治身亡，讓家屬傷心斷腸。闞女的姊姊聽到死訊，崩潰出面說明，事件發生後第一時間，她就到了現場，看見一個血人躺在擔架上被抬出，根本認不出來是妹妹，「我喊了她的名字，她頭動了一下，手抬了一下。」

▼闞女的姊姊說，妹妹就是在這個電梯門口遇害。（圖／翻攝《上游新聞》）



闞的姊姊崩潰說明，當時看到妹妹全身傷口，令人慘不忍睹，全身多處被砍斷，頭部也血肉模糊，全身糜爛如肉醬，妹妹先前就曾被妹夫家暴，所以才訴請離婚，雙方關係愈來愈緊張，妹妹甚至提前寫好遺書，沒想到意外真的發生了，「我只要求判他死刑…讓他死100次都不為過。」

警方調查，闞女2020年2月曾被家暴，當時有報警處理，余男每次家暴後，都會下跪認錯，還寫保證書，承諾不會再犯，沒想到再度發生意外，闞女連命都沒了。

▼沒想到，闞女的公婆竟稱，兒子才是受害者。（圖／翻攝《上游新聞》）



對此，余男的父母喊冤，是兒子長期遭到妻子家暴，這次真的忍不住了，才會動手行兇，失手砍死妻子。不過，闞女體型瘦小，身高不到160公分，體重約55公斤，余男身高則超過170公分，體重超過65公斤，究竟是誰家暴誰，令人費解。

命案發生後，附近鄰居也說，近期正值疫情期間，夫妻倆長期在家，闞女曾遭到嚴重家暴，生活十分辛苦，聽聞事件後，大家都相當害怕余男。

據了解，闞女今年36歲，大學畢業後，曾到廣東、浙江等地工作，在外漂泊11年以後，回到黃石老家，因為還沒結婚，所以被安排與村內的余男交往，兩人草率地結了婚，沒想到竟是悲劇開端。

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