花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青…一問竟是「前男友的名字」

▲男子花了百萬禮金，將老婆娶回家，洞房見一幕綠爆。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

刺青屬於個人選擇，但若將伴侶的記號紋在身上，可能要想想雙方會不會有結果。一名男子日前花了百萬禮金將老婆娶回家，沒想到洞房時，發現對方的大腿上刺了一個名字，後來經過調查，才知道是老婆前男友的名字，而且還沒辦法清除，直到現在還覺得相當噁心。

大陸《中國國際教育電視台》報導，這名男子受訪時指出，他花了幾十萬元（人民幣，下同，換算約為新台幣上百萬元）的禮金，光明正大將妻子娶回家，沒想到婚禮當天晚上，竟然發現妻子的大腿上有刺青，還是刺了人名。

男子感到相當奇怪，詢問妻子「這個人是誰」，對方則不斷推託，說「只是一個閨蜜的名字」。男子聽完後，感到相當離譜，怎麼可能有人把閨蜜的名字刺在身上，因此暗中展開調查。

▼男子出面受訪，講出洞房時看見的畫面，當場傻眼了。（圖／翻攝《中國國際教育電視台》）



輾轉認識了妻子的朋友，男子開口詢問「這個名字」到底是誰，才知道名字的主人竟是妻子的前男友，氣得馬上要求妻子將刺青清除。

不過，兩人走訪許多刺青店，卻沒辦法消除，男子直到目前，每晚還是要看著妻子前男友的名字入眠，讓他感到相當噁心，還因此有了心裡陰影。

眾多網友看完可悲的事件，忍不住留言回應，「可以把有名字的地方皮扒掉」、「雖然是認識你之前的事，既然分開就應該激光（雷射）去掉」、「你老婆要在乎你的想法，自己應該想辦法洗掉。」

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▼眾多網友看完，留言回應。（圖／翻攝《中國國際教育電視台》）