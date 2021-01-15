上網買眉筆險遭詐200萬　60歲婦人慌張刷存款簿遇警解危

▲雲林縣警察局斗南交通小隊小隊長楊東昆、警員賴韋丞執行巡邏勤務，發現婦人遭詐騙，機警應對成功揭穿歹徒，保住婦人200多萬存款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

網路購物個資外洩，不肖歹徒致電謊稱扣款設定錯誤逼操作ATM等詐騙情事屢屢發生，縱使宣導但仍有民眾遇到時心慌無措。雲林斗南交通小隊2名員警日前夜間巡邏時，於郵局見到婦人徘徊，關心後發現其正遭遇詐騙，已刷新金融簿正等待網購客服來電教學操作ATM，警員隨即攔阻並幫忙接聽假客服電話進而破解，這才保住婦人200萬存款。

雲林縣警察局斗南交通小隊小隊長楊東昆、警員賴韋丞於1月12日夜間巡邏時，10點多於斗南鎮中山路郵局見到一名婦人徘徊，手持電話神情緊張，前往關切得知，該名朱姓婦人因上網購以「貨到付款」購買眉筆但卻在完成交易後，接到網購客服電話，緊張地告訴朱婦因網購平台人員失誤，造成誤設成分期付款，需要查證朱婦金融帳戶內有多少錢，是否已被扣款。

朱婦一聽不疑有他，聽從指示趕緊前往郵局刷新存款簿並在原地徘徊等待客服人員指示教學，恰好假客服來電，警員隨即冒稱為朱婦兒子代接電話，雖假客服要求跟朱婦對談，警方進而直接詢問要如何處置？歹徒上當後，說出指示「要求朱婦先至郵局ATM依指示操作後，隔日會再致電請朱婦將錢提領出來，匯入指定帳號作為保證金代為保管」。

警方最後拆穿假客服就是詐騙歹徒，並直接告知歹徒身分，歹徒立即掛斷電話，幸好警方當時發現朱婦神情慌張，主動上前關心，揭穿歹徒詐騙手法，成功阻止朱女受騙，保住存款簿中的200多萬。

斗南分局提醒民眾，近日猜猜我是誰、假交友、利用這波疫情誘人假投資、網購這些類型詐騙層出不窮，如遇到疑似這類情形，千萬別慌張，立即切斷與對方之聯繫，可先撥打110或165詢問，冷靜求證。





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