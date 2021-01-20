南韓新冠再增404例確診！前總統朴槿惠「有危險」...緊急接受篩檢

▲南韓疫情稍微趨緩，政府有條件開放KTV、健身房、補習班重新營業。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）去年冬季進入全國性第3波流行潮後，曾單日新增病例數持持續衝破千人，疫情稍緩後跌至3、400人，不過全國各地的療養院、醫療院所、市場、銀行等仍傳出規模不一的零星群聚感染，而英國、南非、巴西變種病毒相繼傳入，加上看守所等矯正設施依舊傳出確診者，前總統朴槿惠甚至被歸類為密切接觸者，當局仍不敢輕忽。

根據《韓聯社》報導，截至20日0時為止，南韓今（20）日上午9時30分共通報404起新增病例，其中373例為境內感染、31例則為境外移入，同時新增17例死亡。目前南韓共累計73518例確診、1300例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增275例（首爾佔135例、京畿道佔126例、仁川佔14例）；慶尚南道新增18例；釜山新增12例；大邱、光州各新增11例；江原道、全羅南道各新增9例；慶尚北道、忠清南道各新增7例；濟州島新增6例；蔚山新增3例；全羅北道、忠清北道各新增2例；大田新增1例。

從主要群聚感染案例來看，慶尚北道尚州市基督教傳教團體BTJ列邦中心累計784例；首爾市恩平區某醫院累計14例；京畿道城南市牡丹綜合市場累計20例；京畿道水原市某社福機構累計10例；慶尚北道浦項市某銀行累計12例。

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南韓現行防疫措施（至1月底）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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