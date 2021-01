記者崔子柔/綜合報導

前總統陳水扁的母親陳李慎15日晚間病逝,享壽94歲,遺體已送往台南柳營福園殯儀館。陳致中今(16)日在臉書貼出多張與阿嬤的合照悼念,願阿嬤在天上安息。

▲陳致中發出與阿嬤的合照。(圖/翻攝自陳致中臉書)



陳致中今早就在臉書發文表示,「阿嬤已化作千風、自由翱翔,願阿嬤離苦得樂,在天上安息」,並向阿嬤喊話「希望您會繼續保佑您所愛的人,也盼望阿嬤的心願都能早日實現」,文末附上一段英語告白「Goodbye We miss you and love you」。

▲陳致中發文悼念阿嬤。(圖/翻攝自陳致中臉書)



陳李慎去年4月不慎在家中跌倒,導致胸椎第12節壓迫性骨折。她的女婿、醫師趙建銘先進行骨水泥灌漿手術,雖狀況改善,但後來因行動不便、食慾不佳,導致貧血及低血鈉症,加上長期腸胃問題,經救護車緊急送醫住院至今,不幸於15日晚間病逝。

▲▼陳致中PO出合照悼念祖孫情。(圖/翻攝自陳致中臉書)