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立委廖國棟交保「暴瘦一圈」　 離開北院被問「是否冤枉」他點頭

▲廖國棟1000萬元交保離開法院 。（圖／記者羅志華攝）

▲廖國棟1000萬元交保步出北院，身形明顯爆瘦一圈 。（圖／記者羅志華攝）

記者林彥臣／綜合報導

立委廖國棟涉嫌收賄870萬 ，北院於15日上午完成證人交互詰問程序，廖國棟主張已無串證可能、也不會背棄選民逃亡，聲請以200萬元交保，北院裁定廖國棟1000萬交保。晚間步出北院時，廖國棟身形明顯爆瘦一圈，被問到是否冤枉，他還微微點頭。

前太流董座李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌行賄多名立委，廖國棟於其中涉嫌收賄870萬元，北院於去年8月認定，認廖國棟與助理丁復華涉嫌重大，且有串證、逃亡可能聲請羈押獲准。

廖國棟15日晚間步出北院時，與剛被羈押時相比，身形明顯消瘦，臉色也略顯憔悴。在現場被問到是否冤枉時，他還微微點頭。

北院15日審理廖國棟部分，已走完最後證人詰問程序，廖國棟表示，先前在押時，就曾因心律不整就醫、又因低血糖在所內休克，本周出庭時也兩度因高血壓身體不適，他經濟狀況沒那麼好，存款也只有200多萬元，也不可能變賣台東祖產，除在資力上無逃亡、在外生活的可能外，更不會背棄選民，且其中很多是丁復華自己收的，他並不清楚細節，聲請以200萬元交保。

檢察官認為，先前陳超明僅涉嫌收賄100萬元，最後都以500萬元交保，廖國棟涉案金額高出許多，200萬保證金實在太低，且即使證人問完後，廖國棟已有重大嫌疑卻仍不認罪，顯有逃避罪責的傾向，法院最後裁定他以1000萬元交保。

廖國棟於先前審理中，曾表示兒子本訂於2020年9月的婚禮，已因他在押延期至2021年1月底，如今他聲請交保獲准，只要能籌出保證金，便可參與兒子的終生大事，也能在家好好過年。

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