快訊／廖國棟獲准千萬交保！存款200萬　再擠800萬可赴兒婚禮團圓

記者羅志華／台北報導

立委廖國棟涉嫌收賄870萬目前在押，北院於15日上午完成證人交互詰問程序，廖國棟主張已無串證可能、也不會背棄選民逃亡，聲請以200萬元交保，北院裁定廖國棟1000萬交保，限制住居、出境、出海，每周需至北市南海路派出所報到。

▲國民黨立委廖國棟涉嫌收賄870萬，於15日向法院聲請交保。（圖，資料照／記者游宗樺攝）

前太流董座李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌行賄多名立委，廖國棟於其中涉嫌收賄870萬元，北院認廖國棟與助理丁復華涉嫌重大，且有串證、逃亡可能聲請羈押獲准。

北院15日審理廖國棟部分，已走完最後證人詰問程序，廖國棟表示，先前在押時，就曾因心律不整就醫、又因低血糖在所內休克，本周出庭時也兩度因高血壓身體不適，他經濟狀況沒那麼好，存款也只有200多萬元，也不可能變賣台東祖產，除在資力上無逃亡、在外生活的可能外，更不會背棄選民，且其中很多是丁復華自己收的，他並不清楚細節，聲請以200萬元交保。

檢察官認為，先前陳超明僅涉嫌收賄100萬元，最後都以500萬元交保，廖國棟涉案金額高出許多，200萬保證金實在太低，且即使證人問完後，廖國棟已有重大嫌疑卻仍不認罪，顯有逃避罪責的傾向，法院最後裁定他以1000萬元交保。

廖國棟於先前審理中，曾表示兒子本訂於2020年9月的婚禮，已因他在押延期至2021年1月底，如今他聲請交保獲准，只要能籌出保證金，便可參與兒子的終生大事，也能在家好好過年。

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