破解用藥迷思！安全用藥全守則　醫師一次全部報你知

▲門諾醫院藥劑科團隊舉辦安全用藥闖關活動，透過藥師們詳細的解說及民眾的互動，破解民眾用藥迷思。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

1月15日藥師節的，門諾醫院藥劑科團隊特地在門診大廳舉辦安全用藥闖關活動，透過藥師們詳細的解說及民眾的互動，破解民眾用藥迷思，並提醒民眾正確的用藥觀念及加強用藥安全，為健康做把關。

藥師，請問早上忘記吃藥，中午可以一次吃2次的量嗎？相信民眾多少都有忘記吃藥的經驗，而忘記吃藥究竟可不可以補吃也是藥師常被詢問的問題之一，門諾醫院藥劑科組長賴星材表示，若突然想到忘記吃藥，其服藥時間未超過間隔時間的一半，就可以立即補服；若想起時已超過間隔時間的一半，則不建議補服。例如：如果服藥規定是早晚各1次，早上的藥忘記吃直到過中午才想起，就不要再服用，依晚上服藥時間即可，千萬不能因為忘記服用而直接吃兩倍的量，否則可能會增加副作用甚至對身體造成危害。

此外，年關將近，家家戶戶忙著大掃除的同時，藥品該如何丟棄才是正確的作法？賴星材說，家庭廢棄藥品如感冒藥等低危害的藥，只需要用夾鏈袋裝好就可以當作一般垃圾丟棄；而對環境可能造成影響的藥品，如抗生素、賀爾蒙、腫瘤藥等，建議民眾將這些藥品帶回醫院，讓院方統一處理，避免隨意丟棄對環境造成影響。

▲▼藥劑師提醒民眾正確的用藥觀念及加強用藥安全，為健康做把關。

至於常見的用藥迷思，如吃藥究竟可不可以配咖啡、茶或牛奶，藥師表示，因為有些藥品對咖啡因、茶鹼甚至是牛奶中的鈣等成分會產生交互作用，因此；吃藥時搭配白開水是最安全的選擇。而有些民眾習慣自己當醫生，一旦身體不舒服的症狀緩解便自行停藥，對此；藥師強調，有些藥品是針對症狀治療，如感冒，醫師開立止痛、止咳化痰的症狀用藥，症狀改善後是可以自行停藥，但如果醫師有開立抗生素治療，就要遵照醫囑，按照療程服用完畢，不能隨意減量或自行停藥，以免殘餘的細菌產生抗藥性。另外，像是高血壓、糖尿病等慢性病患者，應避免自行停藥，以減少未來併發症的問題。

值得一提的還有，為維持藥品的藥效及品質，保存方式很重要，由於大多數的藥品易受光線、濕氣、溫度的影響而變質，所以避免陽光直射、避濕、避熱是保存藥品的原則。除非有特別的標示，否則不宜自行將藥品冷凍或冷藏；尤其不要把不同的藥品放在同一個容器，外用藥與口服藥應分開存放，唯有落實正確的藥品保存方式，才可讓藥品發揮最大的治療效果。

門諾醫院提醒民眾農曆春節即將到來，為避免慢性病人於春節期間用藥中斷，若民眾領藥或回診日期介於2月10至16日之間，可提前於1月29日開始領藥或回診。

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