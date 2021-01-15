64歲阿北示愛「跟我交往嗎」　美女醫神回2字！遭嗆：狗眼看人低

▲黃宥嘉總是道出女人心聲，引發粉絲共鳴！（圖／翻攝黃宥嘉臉書）



記者劉維榛／綜合報導

時常分享兩性、婆媳關係，以及針砭時事的美女醫師黃宥嘉，透露最近被粉絲追求，不過對方示愛的方式超傻眼，直接表明64歲，接著喊話「有興趣跟我交往嗎？」話鋒犀利的黃宥嘉，不囉嗦回應「2字」拒絕，怎料粉絲一秒被惹怒，嗆聲「狗眼看人低！」

黃宥嘉在粉專《睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間》貼出兩張對話圖，可見一名男粉絲私訊表示，「可以多分享有關你自己的資訊嗎？」1小時後，黃醫師只回應了「讚」的貼圖，結果男粉絲直接開門見山示愛，「我今年64歲了呢，你有興趣跟我交往嗎？」

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黃宥嘉已讀後，秒送上好人卡，接著簡潔回應2字「沒有」，怎料男粉絲有失紳士風度，反嗆「狗眼看人低」，接著回送2個讚，意圖表示不滿。而黃宥嘉不以為然表示，「狗眼總比瞎眼好」，並自嘲「不想又照顧小孩又要做長照，又要看病人，我又不是神力女超人...」。

▲64歲翁被拒絕後，竟惱怒嗆聲！（圖／醫師黃宥嘉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



歷經前一段豪門婚姻，黃宥嘉向《ETtoday新聞雲》直言，目前對婚姻沒有憧憬，「但是遇到很好特質的人，我也不會拒絕」，希望的擇偶條件，包括有擔當的、能解決問題，而非老是怪女人，或是仇恨女性的魯蛇。另外，黃宥嘉雖不排斥離過婚的對象，「但離婚也有很多原因，因為外遇離婚的男人還是不可取。」