兒時速破112狂飆…擦撞黃牌重機「頭部重創亡」！父母心碎求償結局曝

▲▼新北市板橋區環河西路四段2017年發生一起死亡車禍。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／新北報導

新北市板橋區環河西路四段2017年發生一起死亡車禍！一名黃牌大型重機陳姓騎士行經接近華江橋路段時，因搶道與超速的白牌重型機車李姓騎士發生碰撞，李男人車倒地當場滑行撞上前方的水泥安全島，雖經緊急搶救，仍不幸宣告不治。李男父母心碎向陳男求償，日前法院判決出爐！

李男母親主張，陳男2017年9月19日下午5時43分左右，騎著白牌重型機車沿環河西路四段往土城方向行駛，行經編號P130高架橋水泥柱時，想要搶先駛入左側分流道，突然往左變換行車路線。導致當時騎在左後方超速的李男與他發生擦撞，人車倒地後，繼續向前滑行，撞上路旁P129柱前方的水泥安全島，當場頭部重創，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

李男父母決定提出告訴，分別向陳男求償撫養費、精神撫慰金、殯葬等費用，2人求償金額相加為712萬餘元。對此，陳男辯稱，這起車禍李男應該負擔十分之九的過失責任，自己的過失比例只有十分之一，不應該負擔全部賠償金額，事後他被依過失致死罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

新北地方法院勘驗各項事證後，指出李男過世時正值盛年，李男父母本來可以安享晚年，但這起事故令白髮人送黑髮人，請求精神撫慰金及喪葬費用合理，但因李男事發時時速高達112.8公里，嚴重超速是車禍肇事主因（佔60%）、陳男為肇事次因（佔40%），求償金額得酌減，李母得請求80萬元、李父得請求91萬6千元。

由於強制汽車責任保險法規定，保險給付視為被保險人損害賠償金額的的一部分，先前李男父母已領過各100萬元的保險金，而2人可以求償的金額都沒超出先前已受領的金額，法院將李男父母的訴訟駁回。