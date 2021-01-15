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學測國寫比選擇題「更關鍵」　補教師爆拿高分要點

▲▼ 會考考生看考場 。（圖／記者崔至雲攝）

▲110學測將於1月22日、23日登場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

學測國寫考試將於學測第二天（23日）登場，考試時間共90分鐘，而國寫又分「知性」與「情意」兩題，占國文總成績50%，可說是比選擇題更為關鍵。國文補教師說明，國寫想要高分，知性寫作部分要精確掌握題旨，善用各種材料加以拓展發揮，論述明確，文辭暢達；情意寫作部分，要精確掌握題旨，發揮想像，構思巧妙，情辭動人。

針對「知性寫作」部分，補教師曾正說明，這部分是要測驗考生是否具備統整判斷的能力，評量內容包括，能否正確解讀文字或圖表，適當分析、歸納，具體描述說明；能否針對各種現象提出自己的見解。撰寫知性題目應靜心思考。

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「情意寫作」部分，是要測驗考生是否具備情意、想像等感性的表達能力，評量內容包括，能否具體寫出個人實際的生活經驗；能否真誠表達內心的情感；能否發揮想像力。無論類型為何，應把握共同的寫作綱領，按部就班撰文。

▲▼ 會考考生看考場 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國文補教師說明，國寫想要高分，知性寫作部分要精確掌握題旨，善用各種材料加以拓展發揮，論述明確，文辭暢達。（圖／記者崔至雲攝）

曾正表示，從106年起，學測國文選擇題、國文寫作各自獨立成卷，大考中心表示，「長文閱讀」即為首要強化的測驗方向。其次，試題取材亦將納入各種社會、科學、文化和藝術等跨領域素材，使語文學習與生活密切結合，同時考察考生理解和欣賞不同風格文章的能力。另為豐富閱讀題型形式，並適度增加難度，未來也將增加難度較高「多選題題組」的設計，不可不慎。

除此之外，曾正提到，普通高中國文科課程綱要微調修正對照中，有兩點值得注意，第一，加重對中華文化基本教材的重視，提醒考生研讀了解。第二，為期使文化經典教材的選材範圍能夠涵蓋傳統經史子集各部分，以更具代表性，在不影響教科書選文總數的原則下，增加《楚辭》、《荀子》與《史記》。
 

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