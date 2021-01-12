學測歷史考題多「題組跨科」　疫情、美國大選、李登輝重點一次看





▲12.8萬人報名的大學學測將在22、23日登場。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

110年學測是舊課綱實施的最後一年，但由於新課綱高中必修部份的課本已有成品，因此今年的考試重點則相對清晰。歷史補教師洪浩表示，107年以後，考題走向「題組」「合科」為主，預料今年仍維持107年學測以來的基調，題組需要判斷的圖表與文字數量會變多，考生們需要耐心作答。

洪浩表示，2019年底開始全球大流行的新型冠狀病毒，在歷史經驗上能與此相提並論的，就是流行於14世紀至17世紀在歐洲流行的黑死病與在16世紀流行於中南美洲的天花，前者造成歐洲近三分之一人口的死亡，後者則讓中南美洲印加與阿茲提克帝國滅亡。疾病的流行與人群的移動有關，因此在命題重點部份，也可能涉及到東西交流與地理大發現。

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洪浩提到，美國總統大選是四年一次的定制，但如同本次選舉擁有這麼多爭議的，卻是百年罕見。另外台灣的國際互動與美國總統選舉連結性之深，這也是歷年首見。

洪浩舉例，針對選舉人票制與美國歷史，「美國為什麼不跟台灣一樣使用人頭計算的方式？這跟美國的組成有關。自大陸會議起，各州是以加入合眾國的方式組成美國，因此美國各州仍保有各州自身的主體性，這也是美國總統選舉為何是以選舉人票制為主。從考試的角度上，就可能考到美國歷史的部份。

▲補教師認為，這次歷史考題走向為「題組」「合科」為主。（圖／記者許展溢攝）

針對美國總統的兩岸政策部分，洪浩說明，自中華民國遷台後，台灣事實上依賴美國提供軍事上的保護，即使是斷交後，美國國會仍以台灣關係法以維護台海穩定。川普對台灣的態度，相對於過去歷任美國總統積極友善，基於此本次選舉台灣民眾的關注度也勝過以往。從考試的角度上，就可能考到1949年以後美國歷任總統對於美中台關係的事件，特別需要注意到派遣第七艦隊前往台灣海峽的杜魯門、使美中關係正常化、逐步忽視台灣的尼克森與最後與台灣斷交的卡特。

洪浩也說明，前總統李登輝是台灣走向民主化的關鍵人物之一，因此有關李登輝主政之後的重大歷史事件，也是可能命題的點。其中以發生於1990年的「三月學運」與1991年廢除動員戡亂臨時條款這兩件事情特別重要。此外，李登輝前總統在1996年前往美國康乃爾大學演講，令中共不滿，引發1996年台海飛彈危機。兩岸對立的局勢與當下中共屢屢派機相逼相若。因此從考試角度來看，1949年之後的兩岸關係也是個重要考點。

