學測地理考題「台灣單元」占4成　命題重生活情境題、跨領域

▲110學年度大學學科能力測驗將於1月22日至23日舉行。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測即將登場，地理補教老師吳敵說明，近年學測地理科考題難易度中等，但因為出題者希望考題能與生活連結，生活化情境題大量出現，導致題幹字數增加，整本題本也變厚，考生必須耐心閱讀，找出關鍵字即可輕鬆解題。

「社會科跨科整合已成定律，史地重疊性高的單元一定要熟悉」吳敵提到，社會科考題最常出現的模式「用歷史問地理」。因此史地兩科重疊性高的單元一定要熟悉，例如帝國主義時期的歐洲各國領地以及其殖民地的位置，這常常拿來結合考當地的地形、氣候以及宗教文化甚至建築等等。

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吳敵說明，地理科的本質即圖表、照片的判讀能力，大考的命題方也是以此當作主軸，因此同學們務必加強學習判讀圖表、照片的技巧。建議考生多看社會課本裡（包括歷史、公民）的所有圖片、表格、照片，務必瞭解其核心概念為何。

吳敵指出，區域地理其實只是通論地理的延伸應用。根據筆者教學多年的經驗，高一通論地理學得扎實的同學，往往高二區域地理讀起來事半功倍。至於區域地理中其比重占最高的部分，為台灣單元(占了將近4成)，可見命題者極度重視高中地理課程內容的「在地化」。此外，台灣區域地理的命題常常會結合台灣歷史舊地名，這也是近年試題非常重要的特色。

吳敵最後說明，素養教育強調帶得走的能力，因此地理技能更加重要。考生務必注意方位判讀、比例尺計算、時區觀念、等高線地圖判讀、遙測影像判讀、台灣TM2地圖判讀、GIS地理資訊應用等，只要掌握好這些技巧，便能拿到好成績。