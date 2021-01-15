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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

倒數計時！罷王總部發出召集令...國民黨桃市黨部決戰團結之夜

▲最後一次罷王粉召集令

▲最後一次罷王粉召集令。（圖／翻攝自罷王粉專）

記者楊淑媛／桃園報導

最後的1哩路，全台都在看這1局罷免戰！罷免王浩宇投票進入關鍵性倒數，罷王粉專發出動員令，1月16日投票日前夕(15日)晚間，罷王總部舉行健走活動，歡迎民眾前來參加。國民黨桃園市黨部同時也在15日晚間，於中壢區中正公園舉行「罷王團結之夜」，呼籲中壢人站出來投票罷免王浩宇，展現公民力量。

罷王總部表示，罷王投票日前夕的1月15（本週五）晚上舉辦「倒宇天光邁步向榮」的罷王粉健走活動，這是在罷免投票前的最後一次罷王粉召集令！呼籲支持罷王人士，能熱絡出席最後這場集結，不需要騎機車，只需要你能走動（若坐輪椅請務必要有人看照），就能夠參加！

罷王總部邀請全中壢區的市民，只要你想讓中壢區的明天更好，無論你支持哪個政黨，還是你剛好吃飽飯沒事幹，想找人一起散步消化，都可以一起來走走，健走有益身體、幫助消化！

國民黨桃園市黨部表示，投票罷免王浩宇進入關鍵倒數，黨部於15日（星期五）晚上6點半到9點，在中壢區中美路中正公園（天幕-桐花廣場）舉行「罷王團結之夜」活動，受邀出席人士有：國民黨桃園市黨部主委邱奕勝、黃國園黨主委蔡忠誠、國民黨立法院黨團、立委魯明哲、罷王總部、台北市議員羅智強、前立委陳學聖、前立委孫大千、國民黨中壢區市議員梁為超、劉安祺、吳嘉和、葉明月…等人士，參加活動請全程配戴口罩、配合量體溫、消毒，入場一律採實聯制，居家隔離檢疫或自主隔離嚴禁入場。

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