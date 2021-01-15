「宣佈疫情結束、戲謔賽德克」　江啟臣：罷免王浩宇是政治道德分水嶺

記者羅婉庭／台北報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案將於16日舉行投票，國民黨主席江啟臣與智庫副董事長連勝文合拍影片催票，並列舉出王浩宇荒腔走板的作為，包括萊克多巴胺戲謔說成賽德克巴萊、自行宣佈疫情結束等，強調罷免王浩宇是台灣政治道德分水嶺。

▲桃園市議員王浩宇。（資料照／記者陳家豪攝）

江啟臣與連勝文接續指出，王浩宇以戲謔態度將賽德克巴萊說成萊克多巴胺，任意指控大賣場皆販售萊牛、罵民進黨敗類卻加入民進黨、自行宣佈疫情結束、褻瀆宗教、消費已故高雄市議長等行徑。

江啟臣表示，明天的投票不只是一個議員的去留，更是台灣政治道德的分水嶺，無論是否支持罷免，只有勇敢站出來，才能讓政黨重視人民意見，尊重人民的感受。

連勝文接著指出，這一次的罷免投票門檻非常高，天氣又非常寒冷，讓民眾投票產生很大的困難，但仍希望民眾踴躍參與、行使公民權，如此再囂張、惡質的政治人物才會懂得收斂，才會知道誰才是人民的主人。

此外，由於此次罷免案適逢防疫期間，民眾若欲出門投票，請記得戴口罩，配合量測體溫及手部消毒。此外，有部分市民反映尚未收到投票通知單，中選會說明，當天若沒有帶投票單，攜帶身分證明及印章就能投票，若沒有印章，簽名或蓋手印也可以。

桃園市選舉委員會依《公職人員選舉罷免法》公布投票人數，該選舉區有32萬7758人，依規定，同意罷免票數要達25％，且要超過不同意罷免票數；換言之，要有8萬1940張同意罷免票，罷免王浩宇案才會過關。