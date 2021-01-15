6家出版聯手打造「危險與書」　台北國際書展特色展位搶先看！

▲國內6家出版單位共同以「危險與書」為主題，策劃台北國際書展展位。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

2021台北國際書展即將於1月26日至31日登場，國內出版單位新經典文化、早安財經文化、寫樂文化、啟明出版繼2019年以「小，是我們故意的」為主題並引發討論後，這次更聯合內容平台「方格子」、去年剛創刊的文化雜誌《VERSE》，共同以「危險與書」為主題，策劃更具話題的閱讀書展。

為了呼應「危險與書」主題，展位設計更大膽融合「鷹架」元素，並以高書架創造層次交疊的空間，輔以燈管、光柱等質材與耀眼的主視覺，營造出不同以往的氛圍。讀者隨著箭頭指引進入展場，在錯落的陳列中與書相遇，除了能有沉浸式體驗外，觀展的同時也與展場進行了互動。

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近年鮮少公開在台北國際書展現身的資深出版人詹宏志，也將於1月26日開展首日，上午11點出席「危險與書」聯合展位（A112）開幕派對，中午12點15分舉行主題廣場第一場專題演講「危險與書――讀在世界傾危的時光」，是暌違16年首度重返台北國際書展。

繼詹宏志演講後，1月26日下午14點15分，6位總編輯將接力講座，包括新經典文化總編輯葉美瑤、早安財經文化發行人沈雲驄、寫樂文化總編輯韓嵩齡、啟明出版發行人林聖修、《VERSE》社長張鐵志、方格子創辦人翁子騏，將於藍沙龍同台演繹「危機時代的閱讀理由」。

▲詹宏志暌違16年首度重返台北國際書展。（圖／主辦提供）

「危險與書」策展的核心概念，點出閱讀中的各種「危險」。新經典總編輯葉美瑤提出，「書是危險的，如果你害怕它所握有的那把打開未知世界的鑰匙。」而寫樂文化總編輯韓嵩齡表示，「作為長久以來人類累積知識的載體，我們透過書來了解危險。」

早安財經發行人沈雲驄則說，「多數時候，大海是平靜的，但造船的人真正的啟發，卻是不平靜的大海。一本好書，風雲浪靜時，伴你徜徉，滔天巨浪來襲時，帶引你遠離危險。」

啟明出版發行人林聖修舉例，「處在危險心理狀態的時候，人們會感受到懼怕，但不容易看清原因。此時遇上觀察入微、文筆傑出的作者建構出的相同世界，必定產生強力的共振，讓讀者驚恐地意識到『這是一本危險的書』。」

《VERSE》雜誌創辦人暨社長張鐵志詮釋，「在這個過度破碎的時代，人們越來越失去理解他人的能力，墜入意義的迷霧中，但同時，人們會更越來越渴望閱讀脈絡化的內容，更深刻的故事、更清晰的思辨。」

方格子創辦人暨執行長翁子騏認為，「新世代的讀者對於互動和即時性有了更高的要求，在這樣的潮流下，出版人、作者甚至一個重度閱讀者，必須更加大膽去想像、去探索閱讀的可能性。」

「危險與書」展位資訊

．時間地點：1/26（二）-1/31（日）世貿一館1樓（台北市信義路五段5號）

．展位捷徑：捷運世貿站1號出口→世貿17號入口→直達A112展位（紅沙龍旁）

．聯展單位：新經典文化、寫樂文化、早安財經文化、啟明、方格子、VERSE

．更多詳細資訊：危險與書：2021台北國際書展A112

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