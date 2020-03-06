台北國際書展是否舉行「最晚3月底決定」　主題國韓國疫情嚴重影響參展意願

▲台北國際書展延期至5/7，但考量目前疫情，是否舉行最晚3月底決定。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）



記者林育綾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸擴及全球，而今年台北國際書展已從2月延期至5月7日，眼看距離僅剩2個月，原訂主題國韓國的疫情也十分嚴重，不少出版業者擔憂能否如期舉行，台北書展基金會表示，將依照中央流行疫情指揮中心公布的大型集會指引為原則，若要取消，「最晚會在3月底決定」。

近來歐洲疫情延燒，英國更創下單日確診人數最高紀錄，倫敦書展主辦單位4日才宣布取消10日至12日的書展活動，影響了至少2.5萬名來自世界各地的出版人，更惹來不少抱怨。許多業者對於主辦方沒有及早做決定感到憤怒，迫使他們必須自行善後和吸收損失，批評主辦方「很不負責」、「應該早些決定」。

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而眼看台北國際書展距離只剩2個月，指揮中心目前已公布「全國集會活動因應指引」，建議千人以上大型活動「非必要則避免」，不過目前僅訂定軟性的規範，表示主管機關與主辦單位應確實做風險評估，若要舉辦，則要訂定應變計畫，同時根據計畫是否確實作為駁准依據。

台北書基金會董事長林訓民表示，目前書展基金會與文化部合組「延期應變小組討論」每週開會，原則上除非疫情嚴重，中央明令不允許舉辦，還是希望能如期舉行。「但若要取消，最晚會在3月底決定，不會拖到最後一刻。」

有出版業者表示，希望主辦單位的決定可以超前部署，尤其今年書展主題國「韓國」的疫情相當嚴重，國外出版社參展意願可能也不高，加上疫情發展和消費者的心理顧慮等因素，對於台北國際書展如期舉行的看法不樂觀，但是要縮減書展規模？或是取消？希望能提早通知參展的廠商，有完整配套措施。