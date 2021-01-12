打造后翼棄兵療癒空間　「插畫界奧斯卡」首度移師台北國際書展！

▲2021台北國際書展，成為疫情以來全球首個舉辦的大型實體書展。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

2021年第29屆「台北國際書展」將於1月26日至31日在台北世貿一館舉行，而今年除了「韓國主題國」外，義大利2大重要展覽更跨海於書展展出，其中有「插畫界奧斯卡」之稱的波隆那插畫展，首度授權移展台灣，將呈現24國、76位插畫家的入選作品，策展人鄒駿昇更透露，展區打造可維持1.5公尺社交距離的療癒空間，跟知名美劇《后翼棄兵》的棋盤風個也十分相像，非常歡迎讀者看文學作品累了之後，能來看看插畫或拍照打卡，獲得療癒感！

2021台北國際書展，成為疫情以來全球首個實體大型書展，也獲得國際矚目，除了韓國主題國，還有首度移展台灣的「2020義大利波隆那插畫展精選」，由義大利波隆那兒童書展主辦單位正式授權，首度隆重以最新一屆展品現身台北國際書展，精選最新2020年入選國際插畫家每人2幅代表作，共展出171件插畫。

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波隆那書展執行長Elena Pasoli 特別錄製一段影片，說明這次難能可貴的合作，「十分感謝台北國際書展的邀請，我非常興奮2020義大利波隆那插畫展作品，能夠在此刻參加一個全球真正的實體書展⋯⋯更特別的是，展覽館由曾經獲得波隆那書展SM基金會新人大獎的鄒駿昇進行設計，真實連結了波隆那插畫展發掘新秀的創辦宗旨，在此我也從心底對鄒駿昇表達真摯的感謝！」

Elena Pasoli強調，歷年來的插畫展評審團，都高度肯定台灣創作者的精湛表現，每年也有許多台灣插畫家的創作入選，「因此今年能在台北重現2020年的入選作品，我覺得意義非凡！」

展館設計邀請插畫藝術家鄒駿昇，進行策展與空間規劃，他提出了自己的看法「我想呈現在疫情時代，人與人之間因為社交安全距離形成一種疏離感，所以展館內十字形展架代表一種孤立的凝視，展架之間也安排了適切的觀展距離。然後藉由插畫之美，期許為孤獨的人際關係創造一種連結與希望。」

鄒駿昇也笑說，展區的設計很像之前爆紅的美劇《后翼棄兵》棋盤風格，非常歡迎讀者看其他文學作品累了之後，能過來看看插畫展，或是拍照打卡，獲得療癒感！

▲插畫藝術家鄒駿昇，分享此次策展「義大利波隆那插畫展」空間規劃。（圖／記者林育綾攝）

2021台北國際書展以「樂讀好時光」為核心精神，在台北世貿一館2層樓展出，除了「2020義大利波隆那插畫展精選」，還有歐盟館、法國館、德國館、斯洛伐克等國際書籍交流，作家也會透過視訊或影片方式現身。

台灣相關主題方面，1樓最強鉅獻「樂讀台灣主題館」展現的台灣草根精神與文學生命力、「臺文館-語我同行」將以導覽機器人打頭陣，全新結合多媒體互動的兒童互動體驗區「故事森林主題館」，以及推廣各類好書的指標「中小學生讀物選介主題館」等。

還有來自全台7大博物館共同策劃「古事．博物館 文化部附屬館所聯展」、開啟閱讀多元體驗的「數位主題館」，尤其「書展市集」的首次進駐，讓喜歡手作體驗的大小讀者發掘多重驚喜。

向來廣受好評的台北國際書展專業論壇，包括以「後疫情時代亞洲出版新面貌—台灣與韓國」為題的「國際出版論壇」，邀請韓國出版專家視訊座談，剖析亞洲出版業面臨疫情時代的新契機；而出版力論壇一樣以「後疫情時代的出版趨勢與經營」為題，取經國內資深出版人，提出營運上死裡重生更為貼切的觀察。年年叫好叫座的「書籍設計論壇」和「童書論壇」，分別以「書籍設計的未來」及「知識類童書的創意與美感」為題，邀請專家、藝術家等座談，持續為創作者與從業人員注入國際視野提升知識鍛鍊。

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