五結農會編百萬官司費　保管箱受害戶失3千多萬怒：有錢告沒錢賠

▲▼五結農會編百萬訴訟費，遭損失共3千多萬元的保管箱受害戶抗議：有錢相告無錢賠償。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

五結鄉農會2020爆發3千多萬元保管箱管理員監守自盜案，而農會理監事於2020年12月10的臨時會同意編列百萬訴訟費用，受害戶自救會15日上午向農會抗議說，農會不但沒有為農民發聲、沒有為受害者主持公道，還助紂為虐，農會代理總幹事林焜棟強調，已與26位承租戶和解，餘需等18日法院的調解。

五結鄉農會保管箱失竊案主自救會長賴振益等人，15日在農會廣場前，舉「有錢相告無錢賠償」抗議牌說，竊嫌已承認且遭起訴，現任的理監事於2020年12月10的臨時會，不但沒有為農民發聲、沒有為受害者主持公道，還助紂為虐，同意編列百萬訴訟費用。而且還以受害戶損失的百分之15來要與受害戶和解，所以請農會不要執迷不悟，應撤告賠償。

農會代理總幹事林焜棟強調，本會自109/4/28接獲多位保管箱承租戶通報箱內財物遺失日起，即全面通知所有保管箱承租戶（866箱）來農會清查箱內財物，清查結果有56箱承租戶表示箱內財物有遺失；且在黃姓竊嫌尚未經檢察官起訴前，即向五結鄉調解委員會聲請調解，經13次調解後，已與26位承租戶達成和解，理賠金亦全數匯至其指定帳戶。

林焜棟表示，目前尚有30位承租戶民事求償理賠尚在宜蘭地方法院審理中，宜蘭地院已安排於1/18上午9：30於地院調解室由原、被告雙方進行理賠金額的調解，農會也會參加，亦會積極促成調解的成立，再合理的理賠金額內將會代為理賠以減少承租戶的損失。

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