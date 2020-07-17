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陳抗不斷！花蓮修訂自治條例　籲：光電設置中央重視地方心聲

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▲▼花蓮中南區約500名居民在縣府前抗議養牛畜牧業進行駐花蓮。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲▼花蓮中南區約500名居民在縣府前抗議養牛畜牧業進行駐花蓮。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府傾聽民瘼，16日已經受理花東縱谷環境保護大聯盟抗議養牛畜牧業進駐的陳情，副縣長蔡運煌接受陳情書並當場回應：「你們的聲音，我們聽得很清楚，我們會來處理」，重申縣政府守護花蓮環境、平衡經濟、能源發展的決心，。

花蓮縣政府副秘書長兼發言人張逸華表示，花蓮縣政府已委請國立東華大學等專業團隊積極研議「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，並表示東華大學將於7月28及29日在本縣北、中、南區分別辦理3場諮詢會，充分邀請地方賢達人士，充實本自治條例草案，後續將依據草案內容進行法案增修。

▲▼花蓮中南區約500名居民在縣府前抗議養牛畜牧業進行駐花蓮。（圖／記者蕭可正攝，下同）

張逸華另外表示，針對馬佛地區要求與大型養牛場業者溝通的陳情，縣長15日下午會見陳情主要幹部，已指示縣府相關局處立即要求業者向地方民眾進行溝通。

張逸華提及，對於網路造謠所謂花蓮兆豐700公頃及鳳林1000多公頃的大型光電產業，花蓮縣政府律師顧問團已針對網路不實言論積極蒐集，後續將依循司法途徑進行法律作為。花蓮縣政府澄清，事實上花蓮目前僅有3間光電業者，總面積亦僅有4.6公頃，且是由經濟部核准。今年元旦經濟部能源局雖授權第三型再生能源設備申請給地方政府審查，但至今縣府尚未核定任何申請案。張逸華表示中央蔡政府力推光電綠能產業，盼經濟部、內政部等中央部會在審定大型光電產業時能重視地方人民的心聲，花蓮縣民對光電業者的訴求亦應直接反應給中央部會。

▲▼花蓮中南區約500名居民在縣府前抗議養牛畜牧業進行駐花蓮。（圖／記者蕭可正攝，下同）

花蓮副縣長蔡運煌代表接受聯盟遞交陳情書。

張逸華強調，縣政府對於畜牧業者的立場明確且堅定，保障在地合法小農並且輔導提升設施及設備，今年並將向中央申請經費，期盼將花蓮畜牧業與時俱進提升至「生態畜牧業」水準，而對於違反環保造成汙染的畜牧業者，環保局也秉持一貫立場，將加強取締及監測，也期許地方民眾成為環保志工，主動舉發維護花蓮環境。

花蓮縣政府感謝縣民對花蓮縣環境的關心及重視，再次感謝鄉親民眾對縣政發展的建言及監督。

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