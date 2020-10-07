聖約翰科大不發薪3個月！教師3度陳抗　教部：未改善將列輔導學校

▲聖約翰科大不發薪3個月，教師3度赴教育部陳抗。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

聖約翰科大教師們與高教工會今（7日）再次前往教育部前陳抗。高教工會指出，校方從8月起惡意不發薪，10月5日已進入欠薪3個月了，粗估已欠薪千萬，但教育部卻只裁罰新台幣10萬元。教師及高教工會怒批教育部的裁罰毫無遏阻效果，怒吼「聖院翰欠薪千萬、重罰10萬」。

面對聖院翰不發薪狀況，該校教師已第3次到教育部靜坐抗議，要求政府在開罰外依法拿出實際鐵腕，否則形同是在縱容惡質校方。高教工會組織部主任林柏儀表示，光是開罰解決不了問題，教育部應該撤換違法的校長、解除董事職務，才能確保師生權益。

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林柏儀也說，學校欠薪三個月達千萬元，教育部卻只罰10萬元，對學校不痛不癢，還懲罰到既有師生權益，更順了可能學校將惡意倒閉的意思。高教工會要求，聖約翰科大趕快發給老師薪水，否則教育部就應撤換校長及董事，才能收到震懾效果。

對此，教育部長潘文忠表示，教育部已於9月17日函請學校於10月5日前確依規定補發教師薪給，但因校方仍未發給教師薪給，已於10月6日以裁罰該校新台幣10萬元，並再次限期於10月15日前改善，若未改善則依教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則第3點等相關規定，加重處分。



