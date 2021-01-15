挪威23老人打疫苗後死！醫師曝：副作用奪命　政府急修正接種建議

▲挪威有23名老人在接種輝瑞疫苗後死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

挪威藥品管理局14日證實，有23名老人在接種輝瑞藥廠（Pfizer）的新冠疫苗後死亡。醫師證實，疫苗常見的副作用可能是導致這些體弱老人死亡的原因，因此該國衛生局已修正對於老人接種新冠疫苗的建議。

綜合外媒報導，該局發言人馬德森（Steinar Madsen）表示，儘管境內已出現接種疫苗後死亡的案例，但民眾並不需要為此過於憂心，因為所有的死亡案例都出現在80歲以上的老人和免疫力較弱的人身上，這是非常正常的，因為接種疫苗的確可能引起副作用，導致老年人已有的病情加劇，進而導致死亡。

▲挪威政府已修正對老人的疫苗接種建議。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／路透）

藥品管理局首席醫師西格德（Sigurd Hortemo）也指出，疫苗常見的副作用，如發燒、噁心等，可能是導致這些體弱老人死亡的原因，不過疫苗的風險非常小，只有在少數情況下，尤其是那些健康狀況不佳的老年人，才會因為無法承受疫苗的後遺症而死，因此「如果你的身體很虛弱，那就不應該接種新冠疫苗」。

挪威藥品管理局和國家公共衛生研究所在共同審視所有死亡報告和疫苗副作用後，對新冠疫苗的接種指南進行了修正，並為身體較虛弱的老人提供了新的疫苗接種建議。

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