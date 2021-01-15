船員返國趴走6天重罰百萬！看中古車還到醫院　違反居檢搞失蹤

▲船員被行政執行署人員帶回，進行了解案情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一家海運公司何姓船員在完成菲律賓載貨任務後，隨船隊在去年的11月10日入境回國，不過他卻未依規定留在居家檢疫地點進行檢疫隔離，除了買早餐之外，還去看中古車，到處趴趴走，經高雄市政府衛生局重罰100萬元並移送法務部行政執行署高雄分署執行，就在14日繳清罰款，才得以出海工作。

高雄市衛生局調查何姓船員於入境後應居家檢疫隔離14天，不過他在入境後隔日，就是去年11月11日起連續五天，每日多次外出購買早餐、便當及飲料、甚至還到醫院拿慢性處方籤藥物，前往中古商看車、加油站加油，並刻意不帶手機規避電子圍籬，且11月16日更耗費警政、衛政、民政眾多人力協尋行蹤，何姓船員惡意違反居家檢疫措施到處趴趴走，形成防疫漏洞，高雄市政府衛生局依法予以重罰100萬元並移送執行。

何姓船員在去年12月25日卻向高雄分署承辦人員謊稱名下無房屋，下船入境後已離開海運公司，無工作等等，經執行人員提示相關事證，點破其謊言，何姓船員始改口陳述，所以行政執行署認為何姓船員有規避百萬元罰鍰自行離境逃匿且有虛偽陳述情事，給予限制出境、出海，而何姓船員在多方壓力下，且為能順利出海工作，於14日繳清100萬元罰鍰，高雄分署隨即解除限制出境、出海。

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