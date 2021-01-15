他拍下女兒四季「神社參拜」成長照　網驚呼：看到時光流逝

▲網友拍下女兒在廟堂中參拜的照片。（圖／翻攝自twitter／しんご，下同）
實習記者周依儒／綜合報導
看著孩子一天天長大，是為人父母最欣慰也最不捨的事情，許多父母都會透過攝影機來紀錄孩子的成長過程，就是希望能留下珍貴的回憶。日本一位網友就花了好幾年，拍下了女兒每年前往神社參拜的照片，只見照片中的女孩一天天長大，身材也不斷抽高，畫面讓人十分感動。
根據日媒《withnews8》報導，這位父親在推特上發文表示，他在2016年11月時曾帶女兒到奈良的長谷寺參拜，當時正值落葉紛飛、楓葉漸紅的秋天，遍地紅葉佈滿整個背景；而他在2017年5月時又帶女兒造訪了同間寺廟，同樣拍下了參拜照片，此時的背景則是綠意盎然、生氣蓬勃的夏天。
這名父親看了兩張照片後，驚覺女兒成長的速度，且在這短短半年的時間，女兒也從幼兒園畢業成為小學生，因此他決定要以四季為單位，紀錄下女兒成長的過程，最後總算在2019年4月和2021年的1月，補齊了女兒在奈良長谷寺以百花齊放、大雪紛飛為背景參拜的側拍照。拍下這四張照片一共耗時了5年，只見照片中的女孩身材逐漸抽高，體態也越來越成熟，年紀也從幼兒園學生變成小學四年級少女，讓這名父親更深刻感受到「吾家有女初長成」！
這名父親表示，他們住在大阪，起初只是為了拍攝女兒才買了攝影機，一開始覺得不會持續拍下去，但當他發現秋夏兩季照片的差異不只窗外景色，就連地板的顏色都會隨著季節變化，而在拿出秋天和夏天的照片比對時，同時也驚覺女兒變成了一個小姊姊，最後決定要回同一地點一直紀錄下去，而攝影也開始變成職業，已經拍攝風景攝影長達6年。
照片PO出後，不少網友也紛紛表示讚嘆，「真的很了不起」、「讓人好感動」、「背景漂亮外，女孩逐漸長大也讓人好欣慰」、「擁有這樣的堅持真的好佩服啊」、「孩子順利長大真的是父母最期盼的事了」、「讓人看到季節移轉、時光流逝的四張美麗照片」。
5年かかってようやく撮れました。— しんご (@shingo_camera) January 12, 2021
秋の紅葉、夏の新緑、春の桜、冬の雪。
最初に紅葉を撮ってから雪を撮る間に
娘も6歳が10歳になり、シルエットからも成長を感じます。
これで撮るのをやめるわけではありませんが一つの目標が叶った瞬間です。
並べると今までの思い出が思い出されて溢れそうです。 pic.twitter.com/gwp64K9yww
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