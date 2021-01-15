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他拍下女兒四季「神社參拜」成長照　網驚呼：看到時光流逝

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▲網友拍下女兒在廟堂中參拜的照片。（圖／翻攝自twitter／しんご，下同）

實習記者周依儒／綜合報導

看著孩子一天天長大，是為人父母最欣慰也最不捨的事情，許多父母都會透過攝影機來紀錄孩子的成長過程，就是希望能留下珍貴的回憶。日本一位網友就花了好幾年，拍下了女兒每年前往神社參拜的照片，只見照片中的女孩一天天長大，身材也不斷抽高，畫面讓人十分感動。

根據日媒《withnews8》報導，這位父親在推特上發文表示，他在2016年11月時曾帶女兒到奈良的長谷寺參拜，當時正值落葉紛飛、楓葉漸紅的秋天，遍地紅葉佈滿整個背景；而他在2017年5月時又帶女兒造訪了同間寺廟，同樣拍下了參拜照片，此時的背景則是綠意盎然、生氣蓬勃的夏天。

這名父親看了兩張照片後，驚覺女兒成長的速度，且在這短短半年的時間，女兒也從幼兒園畢業成為小學生，因此他決定要以四季為單位，紀錄下女兒成長的過程，最後總算在2019年4月和2021年的1月，補齊了女兒在奈良長谷寺以百花齊放、大雪紛飛為背景參拜的側拍照。拍下這四張照片一共耗時了5年，只見照片中的女孩身材逐漸抽高，體態也越來越成熟，年紀也從幼兒園學生變成小學四年級少女，讓這名父親更深刻感受到「吾家有女初長成」！

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這名父親表示，他們住在大阪，起初只是為了拍攝女兒才買了攝影機，一開始覺得不會持續拍下去，但當他發現秋夏兩季照片的差異不只窗外景色，就連地板的顏色都會隨著季節變化，而在拿出秋天和夏天的照片比對時，同時也驚覺女兒變成了一個小姊姊，最後決定要回同一地點一直紀錄下去，而攝影也開始變成職業，已經拍攝風景攝影長達6年。

照片PO出後，不少網友也紛紛表示讚嘆，「真的很了不起」、「讓人好感動」、「背景漂亮外，女孩逐漸長大也讓人好欣慰」、「擁有這樣的堅持真的好佩服啊」、「孩子順利長大真的是父母最期盼的事了」、「讓人看到季節移轉、時光流逝的四張美麗照片」。

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