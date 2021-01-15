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獨居翁服農藥輕生告知護理長　佳佐警即刻救援阻憾事

▲內埔警分局佳佐所警員陳宇峰協助許男送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局佳佐所警員陳宇峰協助許男送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名67歲的許姓男子因為心情不好，喝農藥自殺前先打電語給就醫診所護理長，護理長緊急求助警方，屏東縣內埔警分局獲報派員前往救人，發現許男已趴在床上，連絡救護車將他送醫急救。

內埔警分局佳佐所警員陳宇峰，日前夜間執行戶口查察勤務時，突接獲110通報，報案人自稱其為潮州某診所護理長，因其診所內許姓病人告知心情不佳，欲服毒自殺，因此向警方尋求協助。

陳員接獲通知，第一時間內趕赴他萬巒鄉住住處，發現房屋大門未鎖，呼喊他未有回應，由於事態急迫，立即進入該民房內查看，看到他趴在床上，意識雖清醒但無法言語，亦未有回應，他雖無法確認是否為報案人所稱許男，因現場已聞到刺鼻之農藥味，員警即撥打119通知救護人員前來協助，並持續尋找屋內是否有其他家人在場。

由於找不到親友，陳員立即連繫村長及鄰居前來協助指認，並確認該男子身分後，也找到農藥殘留包裝，隨後救護人員到場，協助將他送醫緊急救治。

警方調查，許男平日獨居，子女在中部工作，假日才回來探望，可能因此心情不好，又苦無人傾訴，喝農藥輕生，所幸員警於第一時間即到場協助救護，才挽回老翁之性命，村長隨即聯繫老翁兒子南下，家屬並十分感謝警方幫忙。

分局長蔡耀順表示，陳員展現積極救人服務精神，將予以表揚；也呼籲民眾，應多加留意身旁人事，如發現相關輕生意圖，請協助撥打生命專線1995或自殺防治諮詢安心專線0800-788-995，幫助情緒低落之人走出生命的難關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

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