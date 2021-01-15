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帶女友出去玩！卻受困泥濘山區小路5小時　警方急救援

▲枋寮警分局草埔派出所所長吳樹和、警員趙家興到場協助受困自小客車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局草埔派出所所長吳樹和、警員趙家興到場協助受困自小客車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子駕駛自小客車載女友要到屏東縣獅子鄉內文村玩，因路況不熟誤信導航系統指引，誤開入山區小路內，車輛卡因此在泥寧不堪的山路，受困5個小時。枋寮警方趕到後，找來怪手協助推車，讓他們順利脫困，對員警的幫忙，他們感到很窩心。

枋寮警分局草埔派出所所長吳樹和、警員趙家興執行巡邏勤務時接獲勤指中心通報，位在屏199縣2.5公里處保安林線道內有一部自小客困山區小路，需要警方協助，警方趕到，由於當時山區非常濕冷陰暗且氣溫驟降，擔心二人失溫且尚未進食，先以巡邏車將他們二人載返所安撫休息吃點東西，隨後通知轄內怪手協助將該自小客拖出並順利返家。

警方說，陳姓駕駛自小車載女友到內獅村玩，因誤信導航系統才誤入該名陳姓駕駛與其女友開車欲前往內文村遊玩，因路況不熟誤信導航系統指引，誤開入山區小路內，卡在泥寧不堪的山路，受困5個小時，不知所措，最後才求助警方。

分局長簡彥匡肯定吳、趙兩員工作認真，積極為民服務精神，值得同仁表率，並呼籲遊客，行車前外出旅遊應事前調查好遊玩路線，將車輛狀況時時掌握，以期旅遊平安順利；如遇到困難可向警方求助或直接撥打110，警方都會提供及時服務。

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